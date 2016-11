Die Vienna Comic Con 2016 – Infos, Programm und Stargäste

Die Vienna Comic Con öffnet wieder ihre Pforten! Vom 19. bis 20. November 2016 erwartet Comicfans ein vollgepacktes Programm mit Künstlern, Stargästen und Events. Alle Infos rund um die Messe, findet ihr hier.

Auch dieses jahr ladet die Vienna Comic Con Fans aus aller Welt auf ihre 20.000m² Fläche. Inzwei Hallen erwarten euch 55 Stunden Programm auf 4 Bühnen, 258 Aussteller, Stars aus Film, TV, Youtube, der Comic Szene und Cosplay.

Die Main Stage (Congress Center) ist gewachsen und bietet statt 800 nun 1400 Sitzplätze. 200 Sitzplätze bietet die Panel Stage, die direkt in die Ausstellungsfläche der VIECC integriert ist. Im Session Room (1. Stock des Congress Centers) bieten Workshops für jeweils 40 Fans Platz. Für YouTube-Fans und Teenager ist die Bühne der Video Con Vienna in der Halle C interessant. Hier erscheinen rund 25 YouTube-Stars zur VIECC, unter anderem Joanna Zhou von „Cute Life Hacks“, Venicraft, Celina Blogsta, Daniel von DATV sowie Dzeni vom „Inspired by Dzeni“. Aus Deutschland reisen OG von Y-Titty, Chris Tezz und Ella The Bee an.

Stars auf Film, TV, Comic und Cosplay

Doch nicht nur Stars aus dem World Wide Web besuchen die Vienna Comic Con. Stars aus Film und Fernsehen kommen ebenfalls, nehmen an Panels teil und stehen für Autogramme und Fotos zur Verfügung. Mit dabei sind Jeri Ryan (Seven of Nine in Star Trek: Voyager, Two and a Half Men, Law & Order: New York), Kristian Nairn und Gemma Whelan (beide aus Game of Thrones), Billy Boyd (Herr der Ringe) und Marc Pellegrino (Supernatural, Dexter). Ganz aktuell konnten die VIECC-Macher Chris Rankin als weiteren Stargast der VIECC 2016 fixieren. Rankin ist Harry Potter Fans als Percy Weasley bekannt

Nationale und internationale Comic Zeichner sind ebenfalls fixer Teil der VIECC 2016. Zu Gast sind unter anderem Lucky Luke Zeichner Achdé (Hervé Darmenton), Andy Price (My Little Pony), Adam Hughes (Marvel und DC Cover Artist), Chris Hamer (Byron the One Eyed Monster) und der derzeit in Wien lebende Top-Zeichner Mahmud Asrar (Marvel). Auch zwei der wichtigsten österreichischen Zeichner sind Gast der VIECC, Melanie Schober und die Zeichnerin Ulli Lust, bekannt durch ihre autobiographischen Graphic Novel „Heute ist der letzte Tag vom Rest Deines Lebens“.

Zu den Cosplay Stars gehören Weltstar Yaya Han aus den USA, die zum ersten Mal Gast in Österreich ist, die Bodypaint-Künstlerin Lianne Moseley aus Kanada, Calypsen aus Polen, Ori-Cosplay aus Serbien, Sai Westwood aus der Ukraine, Sabrina Schmitt aus Deutschland, Nana Kuronoma und Lux Cosplay aus Österreich sowie viele andere. Eine vollständige Auflistung aller Stars und Gäste der VIECC 2016 könnt ihr auf der offiziellen Homepage der Vienna Comic Con finden.

Die Artist Alley, Fangruppen und Steampunk



In der Artist Alley präsentiert die VIECC junge und besonders talentierte Zeichner und Künstler. Für viele bedeutet der Auftritt in der Artist Alley einer Comic Convention das Sprungbrett für eine internationale Karriere. Heuer sind doppelt so viele Künstler wie im Vorjahr dabei, satte 110 Artists aus 10 Ländern.

Auf der Messe wandern verschiedene Fangruppen. Aus dem Star Wars Universum kommen die Austrian Garrison 501st Legion, Rebel Legion und ein 7m großer TIE-Fighter. Ebensfalls mit dabei sind LARP Österreich (Live Action Role Play), die Vereine Galactic Friendship und Vulkan Spirit aus dem Star Trek Universum, die Lego Gemeinschaft Österreich, TARDIS von Doctor Who, ÖTG – die Österreichische Tolkien Gesellschaft – und andere.

Neu im Programm der VIECC ist ein eigener Fanbereich zum Thema Steampunk, mit technischem Retro-Look aus dem viktorianischen Zeitalter. Hier tummeln sich die Autorin Anja Bagus (Amt für Äther Angelegenheiten), der Hamburger Schauspieler und Sprecher Detlef Tams, sowie Carsten Steenbergen, Autor des Romans „Steamtown – Die Fabrik“.

Die VIECC Championships of Cosplay

Am Samstag, den 19. November um 18 Uhr, findet die VIECC Championships of Cosplay heuer zum zweiten Mal statt. Der Contest ist einer der weltweiten „Quest for the Crown“ Stops – den Global Championships of Cosplay von ReedPOP. Die 24 Teilnehmer treten auf der Main Stage in vier Kategorien an, die die Handwerkskraft und das Können in den Fokus rücken: „Needlework“, „Armor“, „FX“ und „Larger Than Life“. Die Gewinner jeder Kategorie treten in der Finalrunde gegeneinander an und die Gewinner schickt VIECC auch dieses Jahr wieder zur C2E2 Comic & Entertainment Expo nach Chicago. Dort tragen die besten Cosplayer der Welt ihren Kampf um den Titel in den Crown Championships of Cosplay aus. Der Gewinner des Vorjahres, der Transformer Wheeljack, errang in dessen Finalrunde Platz 2. Mehr Informationen findet ihr auf der offiziellen Website.

Die Tickets für die VIECC könnt ihr online auf der VIECC Website bestellen oder bei OE Ticket, dem offiziellen Verkaufspartner der VIECC Vienna Comic Con. Das Tagesticket gibt es ab 28€, das Wochenendticket kostet 50€, VIP Pässe 119€ und der Super VIP Pass 179€. Der Special Pass zum Meet & Greet mit entweder Kristian Nairn oder Marc Pelegrino kostet 99€. Das VIECC Ticket berechtigt auch zum Besuch der zeitgleich stattfindenden „spielespass“, die in den Hallen B und C der Messe Wien über die Bühne geht.