Die Vienna Comic Con 2016 – Unser Abschlussbericht

Die Vienna Comic Con 2016 ist zuende! Während wir uns bereits jetzt auf ihre Wiederkehr nächstes Jahr freuen, erzählen wir euch von unseren Eindrücken. Alles über die Workshops, Events, Merchandise-Läden und wer die glückliche Gewinnerin des Cosplay-Wettbewerbs ist, erfahrt ihr hier.

Die Vienna Comic Con hat vom 19. November und 20. November Fans von Comics, Cosplay und verschiedenen Serien in die Wiener Stadthalle gelockt. Wir waren auch dabei und haben uns auf der Messe ausgetobt.

Satte 21.882 Besucher, 262 Aussteller, sowie Stars aus Film, TV, der Comic und Manga Szene und Cosplay waren heuer dabei. Im Vergleich zur Premiere im Vorjahr war das ein sattes Besucherplus von 29 %! Während wir anfangs noch durch die überschaubaren Stände gegangen sind, haben sich die Hallen und Gänge schnell gefüllt. Kleine und große Fans haben sich mit Begeisterung die verschiedenen Stände der Aussteller angeschaut. Auch Familien haben sich dem Spaß angeschlossen und sich in passenden Outfits als Gruppe präsentiert. Während sich manche mehr einen Spaß aus der Verkleidung gemacht haben, durften wir wahrlich mächtige Kostüme und beeindruckende Cosplays erblicken. Davon haben wir auch fleißig Fotos gemacht, die ihr alle auf unserer offiziellen Facebookseite anschauen könnt.

Doch nicht nur die Kostüme waren ein Blickfang. Die JAC, Jedi Academy Cham, haben mit ihrer 9-köpfigen Truppe ganze 7 Lichtschwertshows in 2 Tagen aufgeführt. Als die erste und bisher einzigste bei Disney und Lucas Film registrierte Lichtschwert-Kampfschule in Deutschland, haben sie in ihren Einlagen ein richtiges Star Wars-Feeling ausgelöst, was nicht zuletzt einigen original Soundeffekten zu verdanken war. Zur allgemeinen Bewegung gab es dann Cosplay-Tanzeinlagen mit allen, die Lust und Laune hatten.

Ruhiger ging es in der Artist-Alley zu, wo wir die Werke einiger Manga- und Comiczeichner von nah und fern bewundern konnten. Die gute Stimmung war auch hier spürbar; in lockeren Gesprächen konnten neugierige Interessenten mehr über ihre Arbeit fragen und sich Ratschlage für ihre eigenen Werke einholen.

Mehr Trubel gab es dafür bei den Autogrammstunden der Stars aus Film, TV, Comic und Cosplay. Chris Rankin (Harry Potter), Billy Boyd (Herr der Ringe), Michael Cudlitz (The Walking Dead), Kristian Nairn, Gemma Whelan (beide aus Game of Thrones), Mark Pellegrino (Supernatural, Dexter) und Jeri Ryan (Seven of Nine in Star Trek: Voyager) haben Autogramme gegeben und sich dann für mehrere Stunde mit Fans fotografieren lassen. Lucky Luke Zeichner Achdé zeichnete sogar nach Veranstaltungsschluss für seine Fans weiter.

In der Halle C konnten sich die heimischen YouTube-Fans wohlfühlen. Mehr als 30 YouTube-Stars waren da, um sich fotografieren zu lassen und sich zu unterhalten. Mit dabei waren Chaosflo44, Celina Blogsta, Dzeni vom YouTube-Kanal „Inspired by Dzeni“ Joanna Zhou von „Cute Life Hacks“, Venicraft, Fancyrella und Daniel von DATV. Aus Deutschland sind iBlali, Christezz, sowie OG und Phil Laude von Y-Titty angereist.

Beim Cosplaywettbewerb ging es dann um die ruhmreiche Krone. Inmitten der wirklich beeindruckenden und harten Konkurenz hat sich eine Cosplayerin aus Ungarn durchgesetzt. Okkido (bürgerlicher Name Ildiko) hat die Jury mit ihrem Cosplay einer Inquisitorin des Ordo Hereticus aus dem Tabletop-Spiel Warhammer 40.000 von sich überzeugen können. Sie wird die VIECC beim Finale des C2E2 Crown Championships of Cosplay 2017 in Chicago vertreten und sich dort mit den besten Cosplayern der Welt messen. Dem oder der Gewinnerin der Finalrunde des Quest for the Crown Cosplay Competition winkt nicht nur die Cosplay-Krone, sondern auch ein ordentliches Preisgeld. Wir gratulieren ihr zu ihrem Sieg und wünschen viel Erfolg!

„Die zweite Ausgabe des Popkultur Spektakels hat die bereits sehr erfolgreiche Premiere des Vorjahres definitiv in den Schatten gestellt. Zigtausende Fans, volle Hallen und zwei Tage lang Partystimmung pur – das ist eine Mischung, die nach Erfolg und vor allem nach Fortsetzung riecht. Die VIECC hat sich etabliert und ist am besten Weg zum Megaevent der Popkultur in Mitteleuropa“, erklären die Reed Exhibitions Messe Wien-Geschäftsführer, CEO Martin Roy und Benedikt Binder-Krieglstein begeistert.

Und sie sollen Recht behalten. Nach diesem Erfolg geht die Show weiter! Am 18. und 19. November 2017 öffnet die Messe Wien erneut ihre Pforten und ladet zur Vienna Comic Con 2017 ein!