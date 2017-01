Diluvion – Entdeckungsreise unter dem Meer

Wer träumt nicht davon einmal wie Kapitän Nemo in seiner Nautilus die untiefen des Meeres zu erforschen? Mit Diluvion kommt demnächst ein Adventure, welches euch mit dem U-Boot auf eine Entdeckungsreise mitnimmt.

Diluvion wird von den drei Mitgliedern des Kalifornischen Studios Arachnid Games entwickelt. Nach drei Jahren der Entwicklung wird es im Herbst soweit sein: Diluvion kommt im Herbst für PC und Mac. Inspiriert von Jules Vernes „Zwanzigtausend Meilen unter dem Meer“ steuert man in Diluvion selbst ein U-Boot und macht sich auf, ein Abenteuer zu erleben. Schon am Beginn findet ihr die Überreste einer antiken Zivilisation, die von den Wassermassen verschluckt wurde. Bald schon stoßt ihr an Unterwasser-Docks auf Überlebende. Ihr könnt nicht nur mit ihnen Handeln, sondern erfahrt auch was passiert ist: Die überflutete Zivilisation schien einen Schatz zu besitzen, der in der Lage ist, sie zu retten. Das Problem: Der Schatz ist irgendwo in den tiefsten Tiefen verloren. Als Abenteuer-hungrige Untersee-Forscher ist es ganz klar, dass ihr den Schatz bergen wollt.

Das eigene U-Boot

Während ihr in vollster 3D-Montur durch die Unterwasserwelt steuert, ist das Innere eures U-Boots in einem hübschen 2D-Zeichenstil. Das U-Boot besteht aus mehreren Kammern wie zum Beispiel dem Cockpit samt Steuerelementen, dem Maschinenraum oder der Torpedo-Lagerungsstätte. Eure Crew ist bei der Bedienung des Untersee-Schiffs essentiell. Je nachdem wen ihr wo hinsetzt, verbessert oder verschlechtert sich die Leistung. Braut ihr euer Schiff aus, so könnt ihr auch neue Funktionen freischalten und neue Leute rekrutieren. Denkt aber daran, immer genug Sauerstoff und Proviant an Board zu haben! Neue Leute und Ressourcen könnt ihr an den zahlreichen Stationen finden, die überall im Meer versteckt sind. Dort trefft ihr auf Einheimische die mit euch Handeln und euch beim Ausbauen eures U-Boots helfen.

Unter dem Meer

Das unergründliche Meer wird mit Hilfe eures Sonars gleich viel übersichtlicher. Er zeigt euch an, wo bestimmte Punkte sind. Ein Besuch dieser Punkte kann euch dann zu verlassenen Stationen führen, in denen ihr Ressourcen finden könnt oder es kann sich auch um ein bewegliches Objekt handeln. Große Seeungeheuer die bekämpft werden müssen oder andere Boote. Ob diese Boote feindlich oder friedlich sind, müsst ihr selbst herausfinden. Findet ihr einen Schwarm goldener Fische, habt ihr eine Landmarke entdeckt bei denen ihr in neue Gebiete vordringen könnt. Insgesamt gibt es drei verschiedene Zonen, die den tiefen des Ozeans entsprechen. Die Zonen sind etwa 2000 m tief und je tiefer ihr vordringt, desto gefährlicher wird es. Auch Bosskämpfe werden euch erwarten. Um die Hauptstory durchzuspielen, werdet ihr etwa 7 bis 9 Stunden brauchen. Wer gerne das komplette Meer durchsuchen will, braucht aber 15 bis 18 Stunden um alles zu finden.