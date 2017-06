Distrust – Das Sci-fi Survival Spiel erscheint auf Steam

Distrust, der neueste Horror von Alawar Entertainment erscheint diesen August auf Steam! Nach einer Bruchlandung rettet ihr euch in eine mysteriose Basis mitten in der Antarktis. Alle Infos zum Spiel, der offenen Beta und einen Trailer findet ihr hier.

Distrust, das neueste 3D Survival-Spiel von Alawar Entertainment ersheint diesen August! Mitten in der Antartkis spielt ihr zwei Überlebendes eines Hubschrauberabsturzes, die sich in eine nahegelegene Wissenschaftsbasis retten. Der Kampf ums Überleben gegen das Klima und den Hunger ist nur eines eurer Probleme. Merkwürdige Anomalien spielen sich ab und trachten euch nach dem Leben…

“Distrust is not your usual survival game. In addition to scavenging for food and equipment in a randomly generated map, players will have tons of quests, game events and plot twists to keep them coming back for more. Adding an even deeper psychological layer, character mutations caused by a lack of sleep can range from seemingly harmless, such as a survivor giggling uncontrollably or quoting Shakespeare, to dangerous, where the survivor may see his partner as a monster and try to kill him.”, so Artem Bochkarev, Producer bei Alawar.

In Distrust spielt ihr die beiden Überlebenden, wechselt zwischen ihnen hin und her um so Lebensmittel und Vorräte zu sammeln. Gleichzeitig kämpft ihr gegen eine furchterregende Macht, welche euch im Schlaf angreift und die Realität manipuliert. Indem ihr zwischen den Charakteren wechselt findet ihr heraus, was real ist und was nicht. Während ihr die Geheimnisse der Basis enthüllt, erwarten euch 15 Charaktere mit einzigartigen Fähigkeiten zur Verfügung, verschiedene Mutationen, Quests und zufallsgenerierte Maps. Inspiriert ist der Titel von John Carpenter’s „The Thing“.

Distrust ist ab sofort in der offenen Beta und bietet eine kostenlose Demo auf Steam an. Mehr Infos stehen auf der offiziellen Steam-Website zur Verfügung.

Den Teaser-Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Distrust erscheint diesen Augsut auf Steam.