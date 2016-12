DOOM: neues Gameplay-Video zum kostenlosen Update 5

Bethesda hat ein neues Gameplay-Video veröffentlicht, in dem die neuen Inhalte des kostenlosen Update 5 für DOOM vorgestellt werden.

Bethesda hat ein neues DOOM-Gameplay-Video veröffentlicht, in dem die neuen Inhalte des kostenlosen Update 5 vorgestellt werden. Unten findet ihr einige der wichtigsten Features, die mit dem kostenlosen Update 5 ihren Weg in den Multiplayer- und den SnapMap-Modus von DOOM finden. Um die neuen Multiplayer-Inhalte im kostenlosen Update zu feiern, gibt es ab sofort doppelte EP im Multiplayer. Dieser Bonus endet am 12. Dezember um 18:00 Uhr. Weiterhin wird Bloodfall, der dritte Multiplayer-DLC für DOOM, ab dem 15. Dezember weltweit für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich sein.

Features: