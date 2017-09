Dragon Ball FighterZ – Eindrücke der Closed Beta

Die Closed Beta von Dragon Ball FighterZ ist schon vorbei und wir durften uns mit Goku und Co. im Onlinemodus mit gewaltigen Ki-Blasts so richtig austoben! Doch lief wirklich alles rund?

Das 2D Fighting Game Dragon Ball FighterZ wird von Fans heiß erwartet. Am Wochenende konnte man sich einen ersten Vorgeschmack auf den Onlinemodus gönnen und sich in packenden 3-gegen-3 Onlinekämpfen gegen echte Kontrahenten behaupten.

Und packend waren die Kämpfe! Die Übertragung war fast durchgehend Verzögerungslos und die Framerate selbst in der größten Hitze des Gefechts stabil. Nur selten konnte man einen kleinen Hänger feststellen, welcher jedoch nie in kritischen Kampfsituationen aufgetaucht ist. Leider wurden Anfänger ins kalte Wasser geworfen und gleich gegen echte Spieler in den Kampf geschickt. Testkämpfe gegen den Computer gab es nur, als es Serverwartungsarbeiten während der Spielzeiten gab. Es hat etwas gedauert, bis wir die Tastenkombis für Special-Moves und Finisher herausgefunden haben, denn obwohl ihr über das Menü die Tastenbelegung frei ändern könnt, einige Kniffe musste man selber im Spiel entdecken. Wer jedoch mit Street Fighter 2 vertraut ist, wird schnell hinter die Steuerung kommen. Als das alles jedoch mal gelernt wurde, war das Gefühl umso besser, die Gegner mit einem gewaltigen Finisher-Move ins Jenseits zu befördern!

Besonders toll war auch, dass nicht nur die Spezialmoves sich stark an die Charaktere aus dem Anime und Mange orientieren, sondern auch die einzelnen Kampfmanöver. Die Synchronisation war dabei erstklassig, sodass sich Dragon Ball Fans beim Spielen wie in einer Liveaction Folge fühlen.

Etwas holpriger ging es leider im Machmaking zu. In der Closed-Beta gab es nur den einfachen 3-gegen-3-Spielmodus und den Spectator-Modus (weitere Spielmodi werden in der Vollversion verfügbar sein). Bis es jedoch mal zu einem Match gekommen ist, sind manchmal knapp 2 bis 3 Minuten vergangen. Manche Schlachten waren schneller geschlagen! Man darf hoffen, dass im Release die Wartezeiten kürzer werden.

Dafür war die Serverauswahl simpel gehalten und die Lobby schön anzuschauen. Ihr wählt zunächst einen Ort (Europa, USA, etc.) aus und danach einen von mehreren Servern. Die Spieleranzahl auf den jeweiligen Servern wird euch dabei angezeigt, sodass ihr nicht ungewollt in einer völlig leeren Lobby landet. In der Lobby selber bewegt ihr euch als ein kleiner Dragon Ball-Avatar (verschiedene Avatare und Individualisierungsmöglichkeiten sind frei wählbar), welcher sich zu mehreren NPC’s bewegen kann, um einen Spielmodus auszuwählen. Die Idee ist super umgesetzt, doch wer schnell zum jeweiligenMatchmaking möchte wird von dem teils langen Rumgelaufe und Suchen schnell genervt sein.

Über das Startmenü könnt ihr für die jeweiligen Matches eine Reihe von 3er-Teams vorbereiten sowie die dazugehörige Stage auswählen, auf der ihr Kämpfen möchtet. Gekämpft wurde dann mit jenem Team, welches ihr zuletzt ausgewählt habt. Kommuniziert wird in der Lobby mit Emotes, welche einen Dragon Ball-Charakter mit einem Spruch visualisieren. Einen Chat, um eigene Nachrichten zu verschicken, gab es nicht, was in Anbetracht der actiongeladenen Kämpfe und ausgelösten Gefühle womöglich besser so ist.