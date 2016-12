Dragon Ball Fusions – Offizieller Releasetermin

Bandai Namco gibt den offiziellen Releasetermin von Dragon Ball Fusions bekannt! Wann ihr euch in das Dragon Ball Universum auf dem Nintendo 3DS stürzen könnt, sowie alle weiteren Infos, erfahrt ihr hier.

Die Suche nach den Dragon Balls beginnt erneut! Diesmal in Dragon Ball Fusions für den Nintendo 3DS. Bandai Namco Entertainment Europe veröffentlicht den Titel am 17. Februar 2017 in Europa, dem Mittleren Osten und Australasien.

In Dragon Ball Fusions erwarten euch Kämpfe, Anpassungsoptionen und neue Modi mit einem ordentlichen Aufgebot an Charakteren aus den verschiedenen Dragon Ball Serien und Filmen. Das besondere am Titel: Ihr könnt eure Kämpfer in großer Vielfalt fusionieren und so noch stärkere Figuren erzeugen.

Mehr als 700 Fusionen sind im Spiel möglich. Für ein mächtiges Fusionserlebnis sorgt die Photo-Fusion. Nehmt ein Bild von euch und Freunden auf, um es zu einem Dragon Ball Charakter zu fusionieren!

Im Schere-Stein-Papiert-Prinzip kämpft ihr im Story-Modus gegen bekannte Widersacher. Euren selbsterstellten Avatar fliegt ihr dabei von einer Mission zur nächsten um die Geschichte fortzuführen. Ihr trefft auf bekannte Figuren aus Dragon Ball bishin zu Dragon Ball Super.

Dragon Ball Fusions erscheint am 17. Februar 2017 für den Nintendo 3DS.