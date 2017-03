Dragon Quest Heroes II: neue Charaktere vorgestellt

Im April erscheint das Action-Rollenspiel Dragon Quest Heroes II und Square Enix stellt nochmal zwei neue Charaktere vor, die euch im Laufe des Spiels begegnen werden.

Dragon Quest Heroes II spielt in einer neuen Welt mit neuen Helden und neuer Geschichte. In dem Action-RPG muss der Spieler die Ordnung in einer einst friedvollen Welt wiederherstellen und dabei viele Kämpfe bestehen. Diese laufen diesmal in Echtzeit ab und sind deutlich actiongeladener als bei „normalen“ Dragon Quest Spielen.

Im neusten Charakter-Trailer zeigen „Das kühne Kraftpaket“ Schnitz und „Der sturmbringende Schwertmeister“ Vincent ihre Fähigkeiten im Kampf gegen eine ganze Horde an bekannten Dragon Quest-Monstern.

Im Mehrspielermods können Spieler dann online eine Gruppe aus bis zu vier Spielern bilden, um Monsterhorden zu überwinden und gemeinsam gegen Feinde vorzugehen.

Dragon Quest Heroes II erscheint am 25. April für den PC (Steam) und am 28. April für die PS4.