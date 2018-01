Dynasty Warrior 9 kommt mit einer offenen Spielewelt

Dynasty Warriors hat eine lange Spielgeschichte hinter sich und versucht seine Fans mit Neuerungen an der Stange zu halten und das bisher auch immer mit Erfolg. Der neunte Teil der Serie hat dabei eine besonders große Neuerung: Eine offene Spielewelt.

Egal, ob Banditen, oder Wölfe, in Dynasty Warriors 9 könnt ihr so richtig austeilen. Dafür erhaltet ihr Materialien und wertvolle Gegenstände, welche eine gute Einnahmequelle sind. Doch manchmal reicht das Können nicht aus und ein Rückzug ist die sicherste Wahl.

In Teehäusern, oder eigenen Zufluchtsorten könnt ihr euch mit selbstgekochten Speisen aufpeppeln und so mächtige Gegner in die Knie zwingen. Wenn das immer noch nicht reicht, könnt ihr gefährliche Waffen selbst herstellen.

Doch manchmal will man auch einfach nur entspannen, sich ein Pferd schnappen und in den Sonnenuntergang reiten. Dies könnt ihr in Dynasty Warriors 9 auch tun, denn der neueste Teil, welcher bald erscheinen wird, bietet euch eine große, offene Welt zum Erkunden an.

Dynasty Warriors 9 erscheint am 13. Februar 2018 für PlayStation®4 und Xbox One.