Dystoria – Retro 3D-Shooter auf Steam verfügbar

Die 80er sind vorbei, aber nicht auf Steam, denn hier könnt ihr Dystoria ab sofort erwerben. Dabei setzt Tri-Coastal Games auf einen klassischen 3D Space Shooter.

Dabei könnte der Trailer genauso aus den 80ern kommen, wie das Spiel selbst.



Mit voller 360 Grad Bewegungsfreiheit, könnt ihr in Dystoria Schlachten kämpfen, wie es früher in Arcade Spielhallen üblich war. Dabei setzt sich das Repertoire des Games aus beweglichen Plattformen, Schaltern für Türen, tödlichen Lasern und vielen mehr zusammen, was für viel Abwechslung sorgen soll.

„Das lange Warten ist vorbei und wir, Tri-Coastal Games, sind stolz darauf, der Gaming-Community unser eigenes kleines Masterwerk anbieten zu können.“, sagt Daryl Wilson, Co-Founder.

Neben dem gesamten Gameplay, ist auch die Music vom Style der 80er Jahre inspiriert. Wer also zurück in der Zeit reisen möchte, oder das Jahrzehnt neu entdecken möchte, der kann sich mit Dystoria zurück versetzen lassen.