E3 2018: Zusammenfassung der EA-Pressekonferenz

Electronic Arts hat auf der diesjährigen E3 in Los Angeles zahlreiche Trailer gezeigt und Informationen zu kommenden Spielen bekannt gegeben. Wir haben für euch alle Spiele und Trailer in diesem Artikel zusammengefasst.

Die Sims 4: Jahreszeiten (Release: 22. Juni)

Im Erweiterungspaket „Die Sims 4 Jahreszeiten“ könnt ihr Wetter zu der Welt eurer Sims hinzufügen. Dies ermöglicht euch neue Geschichten zu erzählen, saisonalen Aktivitäten nachzugehen und schöne Feiertage zu erleben. Genießt vom eisigen Schnee bis zur glühenden Hitze die verschiedenen Wetterbedingungen des Jahres. Erzählt beispielsweise ein Wintermärchen mit Schlittschuhläufern, freundet euch bei der Herbsternte mit der magischen Vogelscheuche an, verliebt euch bei einem Platzregen im Frühling oder veranstaltet im Sommer eine Poolparty. Egal welche Jahreszeit aktuell herrscht, es gibt immer etwas zu erleben.

Unravel Two (ab sofort erhältlich)

„Der Faden steht für die Liebe und unsere Verbindungen zu anderen Menschen. Dieser Faden wird immer dünner, weil es genau das ist, was passiert, wenn wir von den Menschen, die wir lieben, getrennt sind.” Creative Director Martin Sahlin.

Nun wurden diese alten Verbindungen getrennt, und ihr müsst in Unravel Two neue weben. In Unravel Two spielt ihr zwei Yarnys (das sind kleine magische Kreaturen aus Garn, welche mit einem Faden verbunden sind) und erkundet mit ihnen dieses Puzzle-Plattform-Abenteuer. Ihr rennt, springt und schwingt euch durch eine Welt, in deren Schatten jedoch Gefahren lauern. Zudem löst ihr die Rätsel entweder alleine oder mit einem Freund im lokalen Koop-Modus.

Command & Conquer: Rivals (2018)

Während der EA PLAY in Los Angeles kündigte Electronic Arts überraschenderweise auch Command & Conquer: Rivals an. Das Echtzeit-Strategiespiel wird von Grund auf nur für Mobilgeräte entwickelt und lässt euch gegeneinander antreten. Durch die Nutzung der Touch-Oberfläche steuert ihr eure Armeen in PVP-Schlachten, in denen Geschick und Strategie die Schlüssel zum Sieg sind. Ab sofort könnt ihr euch auf unter folgendem Link voranmelden, um herauszufinden, wann Command & Conquer: Rivals weltweit erhältlich sein wird.

Madden NFL 19 (Release: 10. August)

Zum dritten Mal in der Geschichte der Franchise, kehrt EA SPORTS Madden NFL 19 auf den PC zurück und bietet euch die Möglichkeit auf einer weiteren Plattform das Gridiron zu betreten. Neben zahlreichen Neuheiten im Franchise-Modus und in Madden NFL 19 Ultimate Team, erlebt ihr die Fortsetzung von Longshot mit den bekannten Gesichtern von Devin Wade und Colt Cruise. Madden NFL 19 ist ab dem 10. August 2018 für Xbox One, PlayStation 4 und für PC verfügbar.

Anthem (Release: 22. Februar 2019)

In dem Blockbuster Anthem können bis zu vier Spieler eine wunderschöne Welt mit einer einzigartigen BioWare-Story erforschen und darin kämpfen. Ihr schreibt eure eigenen Geschichten, weshalb keine Reise der anderen gleichen wird. Die Javelin-Kampfanzüge machen eure Piloten zu mächtigen Helden (ähnlich wie in Iron Man), deren Waffen und besondere Spezial-Fähigkeiten die Erkundung und den Kampf in einer lebensfeindlichen Welt erst ermöglichen. Ihr könnt die Anzüge nach ihren Wünschen gestalten und euch mit individuellen Lackierungen und Ausrüstungsgegenständen für nahezu jede Situation wappnen. Anthem ist ab dem 22. Februar weltweit für PC, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich. Unterhalb könnt ihr euch nicht nur den neuen Cinematic-Trailer, sonder auch ein Gameplay-Video ansehen.

FIFA 19 (Release: 28. September)

Neben Madden NFL 19 hat EA auch FIFA 19 angekündigt. Im neuesten Teil der beliebten Spielserie werden die besten Wettbewerbe des europäischen Vereinsfußballs enthalten sein. Mit der UEFA Champions League, der UEFA Europa League und des UEFA Super Cups ist auf der PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC alles dabei was das Fußballherz begehrt.