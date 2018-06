E3 2018: Zusammenfassung der Ubisoft Pressekonferenz

Ubisoft hat auf der diesjährigen E3 viele Trailer gezeigt und einige Informationen zu kommenden Spielen bekannt gegeben. Selbstverständlich haben wir für euch alle wichtigen Spiele und Trailer in diesem Artikel zusammengefasst.

Assassin’s Creed Odyssey (Release: 05. Oktober)

Das Team von Ubisoft Quebec* hat die letzten 3 Jahre genutzt, um am nächsten Kapitel der Assassin’s Creed–Reihe zu arbeiten. Das Spiel entführt euch in eine Welt voller Mythen und Legenden. Im fünften Jahrhundert vor Christus tobt im antiken Griechenland der Peloponnesische Krieg zwischen Sparta und Athen. Von der eigenen Familie zum Tode verurteilt, brecht ihr als Alexios oder Kassandra zu einem Abenteuer auf. Auf der Suche nach seiner mystischen Herkunft verwandelt er sich vom jungen Außenseiter in einen legendären Helden. Weltweit wird das Spiel am 5. Oktober 2018 erhältlich sein und auf der Xbox One, PlayStation 4 und Windows PC erscheinen.

Ubisoft gab außerdem bekannt, dass es eine drei verschiedene Collector’s Editions geben wird. Die Assassin’s Creed Odyssey Spartan Edition ist exklusiv im Ubisoft Store erhältlich und bietet folgende physische und digitale Inhalte:

Assassin’s Creed Odyssey-Hauptspiel inklusive Season Pass, welcher euch neue Handlungsstränge erkunden lässt, Zugriff auf das Digital Deluxe-Paket gewährt und die Zusatz-Mission „Der blinde König“ beinhaltet.

Der Spartiatensprung-Figur (Größe: 39 cm) von Ubicollectibles.

Das Assassin’s Creed Odyssey-Steelbook.

Ein 64 Seiten starkes Artbook mit Konzeptzeichnungen und Designs der Künstler von Ubisoft Quebec.

Eine exklusive Lithographie von Hugo Puzzuoli, Artist des Ubisoft-Studios in Quebec.

Eine gedruckte Version der handgezeichneten Karte der Spielwelt.

Ein ausgewählter Spiel-Soundtrack.

Die Assassin’s Creed Odyssey Pantheon Edition ist ebenfalls exklusiv im Ubisoft Store erhältlich und wird alle physischen und digitalen Inhalte der Spartan Edition und zusätzlich „Das Nemesis-Diorama“ mit zwei Figuren (Größe: 39 cm) enthalten.

Die Assassin’s Creed Odyssey Medusa Collector’s Edition ist auch nur exklusiv im Ubisoft Store erhältlich und enthält die folgenden physischen und digitalen Inhalte:

Assassin’s Creed Odyssey-Hauptspiel Die Zusatz-Mission „Der blinde König“, das Kronos-Paket, einen vorübergehenden XP-Boost und einen vorübergehenden Drachmen-Boost. Die Gefallener Gorgone-Figur (Größe: 33 cm) von Ubicollectibles. Ein 64 Seiten starkes Artbook mit Konzeptzeichnungen und Designs der Künstler von Ubisoft Quebec. Eine gedruckte Version der handgemalten Karte der Spielwelt. Einen ausgewählten Spiel-Soundtrack.



Beyond Good & Evil 2 (Release: noch nicht bekannt)

Beyond Good & Evil 2 wird von Ubisoft Montpellier entwickelt und schickt euch in das System 3, ein Sonnensystem im Zentrum interstellarer Kolonisierung und des Handels in der Milchstraße des 24. Jahrhunderts. Unternehmen nutzen Hybrid-Sklaven für die Herrschaft über die Ressourcen aus, wohingegen sich die Kolonisten des Systems 3 um ihr Überleben kämpfen und einen Daseinszweck suchen. Diesen finden sie darin, dass sie das Erbe der alten Erde miteinander verknüpfen.

„Wir wussten von Anfang an, dass wir unsere Community in beispielloser Weise einbeziehen wollen“, sagt Michel Ancel, Creative Director von Beyond Good & Evil 2. „HITRECORD ist der perfekte Partner, um diese umfassende Welt zu erschaffen und mit Leben zu füllen, indem wir unsere beiden leidenschaftlichen Communities zusammenschließen.“

Alle Künstler mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten, die daran interessiert sind, einen Beitrag zu leisten, können sich auf der HITRECORD -Webseite anmelden, um ihre Teilnahme abzuschließen. Die Teilnehmer können Designs und Musik hinzufügen, oder bereits vorhandene Inhalte in den Archiven der Webseite ergänzen. Das Beyond Good & Evil 2-Team wird zusammen mit dem HITRECORD-Kreativ Team die Beitrage der Spielgemeinschaft überprüfen und ihnen Feedback und eine Richtungsweisung bereitstellen. Also mitmachen und ein Teil des Spiels werden!

Tom Clancy’s The Division 2 (Release: 15. März 2019)

Sieben Monate nachdem ein tödliches Virus sich in New York City ausgebreitet hat, erhöht The Division 2 den Einsatz für euch. Ihr werdet in ein kollabierendes Washington, D.C. versetzt, das originalgetreu nachgebildet wurde. Infolge des Virus haben Stürme, Überschwemmungen und das damit einhergehende Chaos die Stadt radikal verändert. Von überfluteten Stadtgebieten bis hin zu verwüsteten historischen Stätten und Wahrzeichen werdet ihr in eine dynamische offene Welt mit einer Vielzahl von Umgebungen und Biomen eintauchen. Als Veteranen der Division seid ihr die letzte Hoffnung im Kampf gegen den totalen Zusammenbruch der Gesellschaft, da feindliche Fraktionen um die Kontrolle über die Stadt kämpfen. Wenn Washington, D.C. fällt, fällt die gesamte Nation.

For Honor Marching Fire (Release: 16. Oktober)

Als Teil der Marching Fire-Erweiterung werden vier neue Helden der Wu Lin der Schlacht beitreten, eine von der alten chinesischen Kampfkunst inspirierten Fraktion. Die vier neuen Helden sind der Tiandi, der Jiang Jun, die Nuxia und der Shaolin. Sie sind aus ihrer Heimat geflohen, um einem zerstörerischen Bürgerkrieg zu entkommen, welcher durch die Katastrophe ausgelöst wurde. Jeder von ihnen wird von der eigenen schweren Vergangenheit getrieben, welche vom Verrat bis zur persönlichen Tragödie reicht. Die neuen Helden bringen neue Waffen- und Kampfstile ins Spiel und damit noch mehr Vielfalt auf das Schlachtfeld. Alle Helden können nach einer anfänglichen Exklusiv-Phase mit der spielinternen Währung Stahl rekrutiert werden.

Starlink: Battle for Atlas (Release: 16. Oktober)

Die Weltraum-Saga bietet eine offene Spielwelt und ermöglicht euch, mithilfe modularer Toys-Technologie Raumschiffe in der realen Welt zusammenzustellen und anzupassen. Jede modulare Komponente und jeder Pilot, der mit dem Raumschiff verbunden ist, erscheint augenblicklich im Spiel. Ihr könnt mit verschiedenen Fähigkeiten der Piloten, Waffen und Schiffen experimentieren, um verheerende Angriffe auf die Feinde loszulassen. Das Starlink: Battle for Atlas-Starterpaket beinhaltet das Spiel, ein Raumschiff, einen Piloten, eine Auswahl an Waffen, der Starlink-Controller-Halterung und ein Poster. Das Starterpaket kann ab sofort vorbestellt werden.

Trials Rising (Release: Februar 2019)

Ubisoft RedLynx, das Entwicklerstudio mit Sitz in Helsinki (Finnland), kehrt mit der größten und unwiderstehlichsten Fortsetzung der Spielreihe zurück. Diese kombiniert das herausfordernde Spielgeschehen und die von den Fans geliebte wahnwitzige Action mit brandneuen Spielelementen, mehr Wettkampf und einem frischen optischen Design. Das Spiel erscheint im Februar 2019 weltweit für PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X, Nintendo Switch und Windows PC.

Just Dance 2019 (Release: 25. Oktober)

Just Dance 2019 wartet mit 40 neuen Songs auf, von Chartstürmern wie „Finesse (Remix)“ von Bruno Mars ft. Cardi B bis hin zu K-Pop-Klassikern wie „Bang Bang Bang“ von BIGBANG. Zusätzlich erhaltet ihr mit Just Dance Unlimited, dem Dance-on-Demand-Streaming-Service, für den in jedem Exemplar von Just Dance 2019 eine einmonatige Mitgliedschaft enthalten ist, Zugriff auf über 400 weitere Songs. Just Dance ist Partnerschaften mit vielen kreativen Experten aus der ganzen Welt eingegangen. Darunter befinden sich der französische Straßenkünstler Chanoir und das spanische Stop-Motion-Studio Clay Animation. Auf diese Weise wurden beeindruckende Welten für das Spiel erschaffen. Weitere Partnerschaften werden in naher Zukunft neben weiteren Songs angekündigt.

Die ersten, auf der E3 angekündigten, Songs sind:

Finesse (Remix) – Bruno Mars Ft. Cardi B Bum Bum Tam Tam – MC Fioti, Future, J Balvin, Stefflon Don, Juan Magan Bang Bang Bang – BIGBANG Mad Love – Sean Paul, David Guetta Ft. Becky G Shaky Shaky – Daddy Yankee Dame Tu Cosita – El Chombo ft. Cutty Ranks OMG – Arash Ft. Snoop Dogg Mi Mi Mi – Hit The Electro Beat Mama Mia – Mayra Verónica Narco – Blasterjaxx & Timmy Trumpet Fire – LLP Ft. Mike Diamondz … weitere Songs werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.



Mario + Rabbids Kingdom Battle Donkey Kong Adventure (Release: 26. Juni)

Ihr erhaltet in Mario + Rabbids Kingdom Battle Donkey Kong Adventure mit Donkey Kong einen neuen spielbaren Helden. Er präsentiert sich in einer neuen Story voller frischer taktischer Spielherausforderungen, neuen Gegnern und Geheimnissen. Rabbid Peach wurde von ihren Freunden getrennt und muss sich nun mit zwei neuen Helden, dem Bananen liebenden Helden Donkey Kong und dem sturen Rabbid Cranky zusammentun. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise durch vier neue Umgebungen und nehmen den Kampf gegen den rachsüchtigen Rabbid Kong auf. Dieser versucht mit seinen neuen Kräften eine mysteriöse Insel zu übernehmen. Um den Ausgang der Schlacht zu seinen Gunsten zu entscheiden, könnt ihr neben dem neuen Spielgeschehen vor allem auf ein großes Arsenal neuer Fähigkeiten zurückgreifen. Dazu gehört auch Donkey Kongs Greifen- und Werfen-Fähigkeit. Diese ermöglicht es Donkey Kong nicht nur Freunde, sondern auch Gegner und Deckungssteine durch die Luft zu katapultieren. Sobald Donkey Kong Cranky Kong wirft, nutzt Cranky Kong seine besondere Fähigkeit und schießt während des Fluges auf seine Gegner.

Donkey Kong Adventure erscheint am 26. Juni 2018 für Nintendo Switch. Season-Pass-Besitzer dürfen sich bereits am 25. Juni 2018 über die Erweiterung freuen.

Skull & Bones (Release: 2019)

Skull & Bones wird von Ubisoft Singapur entwickelt und versetzt euch in das Goldene Zeitalter der Piraterie, wo ihr im riesigen, offenen Indischen Ozean in See stecht, in dem es von Schätzen nur so wimmelt. Auf eurem Abenteuer zu einem der berüchtigtsten Piraten auf hoher See zu werden, erwerbt ihr eine Vielzahl von Kriegsschiffen. Jedes Schiff hat eigene Stärken und unverwechselbare Waffen, die jeden versenken, der sich ihnen in den Weg stellt. Um diese rücksichtslose Umgebung zu überleben, müsst ihr Segel- und Seekämpfe meistern und unerschütterliche Allianzen aufbauen.

„Das Jagdrevier“ in Skull & Bones versetzt euch in eine gemeinsame PvPvE-Welt, in der ihr alleine oder als Teil einer Piratenbande segelt. Hier plündert ihr auf lukrativen Handelsrouten, trefft auf mächtige Imperien, bekämpft brutale Rivalen und müsst die Tücken des Ozeans überleben. Dieser neue Inhalt ergänzt den Mehrspieler-Modus Umstrittene Gewässer, der auf der E3 2017 vorgestellt wurde, und Tödliche Begegnungen. Ihr bildet im PvP-Modus (Player-versus-Player) von Umstrittene Gewässer zwei fünfköpfige Teams. Diese kämpfen um Reichtum, versenken ihre Gegner und entkommen aus den Klauen erbitterter Piratenjäger.