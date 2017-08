EA auf der Gamescom

Auch dieses Jahr gibt Electronic Arts auf der Gamescom viele Neuigkeiten zu den kommenden Spielen bekannt. Darunter ein neues Addon für Die Sims, Battlefield 1, Fe, und Need for Speed Payback.

FE

Anfang 2018 soll EAs neuer Titel Fe weltweit erscheinen. Das geräuschvolle, aber wortlose Plattformspiel wird vom schwedischen Entwicklerstudio Zoink Games entwickelt, welches bereits einige Spiele für diverse Plattformen entwickelt hat.

Durch das Nutzen von Geräuschen kann man kommunizieren, mit der Natur in Kontakt treten und freundliche sowie feindliche Kreaturen identifizieren. Jede dadurch resultierende Geschichte ist dabei einzigartig. Kletternd, gleitend, grabend und laufend erkundet ihr die offene Spielewelt und retten diese vor den mechanischen Gegenspielern, welche den Wald bedrohen.

Die Sims 4 – Hunde und Katzen

Pünktlich vor Weihnachten erscheint am 10. November für PC und Mac das Die Sims 4 Addon Hunde und Katzen. Viele Spieler haben sich diese Erweiterung gewünscht und können bald Hunde und Katzen als Haustiere in ihrem Sims-Alltag begrüßen. Wie gewohnt könnt ihr euren tierischen Mitbewohner mit dem Erstelle ein Tier-Tool entsprechend auf euren Wunsch anpassen. Auch Tierkinder dürft ihr erwarten und so interessante Mischlinge erleben.

Wie im echten Leben haben auch Tiere einzigartige Persönlichkeitsmerkmale, welche es zu entdecken gilt. Zusätzlich könnt ihr auch in die Tierarztkarriere eintauchen und eure eigene Klinik bauen sowie Personal einstellen. Vom Flohbad bis hin zur Krankheitsheilung könnt ihr euch um eure kleinen Freunde kümmern.

Mit Hunde und Katzen kommt auch die neue Küstenlandschaft Brindleton Bay in Spiel, der perfekte Ort um mit euren neuen Tieren am Hafen zu spielen und den Leuchtturm zu erkunden. Haltet auch nach Streunern Ausschau und rettet sie von der Straße.

Battlefield 1 Revolution

und

Battlefield 1 Incursions

Battlefield 1 Revolution ist ein neues Addon und bringt ab sofort fesselnde Multiplayer-Schlachten und spannende Kriegsgeschichten für Einzelspieler. Die Erweiterung stellt die ideale Möglichkeit dar, jetzt Teil der Battlefield-Community zu werden. Diese enthält das Battlefield 1-Basisspiel sowie den Premium-Pass, der vier thematische Erweiterungen umfasst, die jeweils neue Karten, Modi und mehr enthalten. Spieler erhalten sofortigen Zugang zu Battlefield 1 They Shall Not Pass, zu dessen sechs Karten mit „Nivelle-Nächte“ und „Prise de Tahure“ auch die beiden ersten Nachtkarten des Spiels gehören.

Ab sofort könnt ihr euch für die geschlossene Alpha von Battlefield 1 Incursions anmelden, welche im September starten soll. Diese Erweiterung soll intensive 5-gegen-5-Gefechte bereithalten, welche auch das typische Fahrzeug-Gameplay bereithalten. Dabei könnt ihr aus 8 verschiedene Klassen auswählen (Grabenchirurg, Kontrollführer, Panzerabwehr, Kampfmechaniker, Mörserunterstützung, Angriffsführer, Schocksturmsoldat, Aufklärer).

BMW M5 für Need for Speed Payback

EA und BMW enthüllen den neuen BMW M5 im Rennspiel Need for Speed Payback, welches im Herbst erscheinen soll.Spieler des neuen Need for Speed Payback gehören zu den ersten Menschen weltweit, die den neuen BMW M5 mit dem neuentwickelten M xDrive Allradsystem auf den virtuellen Straßen und in den abwechslungsreichen Landschaften von Fortune Valley erleben können. 600 PS und ein maximales Drehmoment von 750 Nm versprechen überragende Beschleunigungswerte und herausragende Performance.

Need for Speed Payback soll am 10. November für Xbox One, OS4 und PC erscheinen.