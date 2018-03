Elite Dangerous: Beyond erschienen

Frontier Developments hat das erste kostenlose Update Elite Dangerous: Beyond – Chapter One für die dritte Season von Elite Dangerous für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht.

Mit Beyond nimmt Frontier einige grundlegende Änderungen an den Kern-Mechaniken von Elite Dangerous vor und bringt neue Inhalte in das Spiel. Beyond – Chapter One beinhaltet unter anderem neue Geschwader-Missionen und neue Interaktionen mit Mega-Schiffen, die es Spielern ermöglichen, Daten und Fracht aufzunehmen.

Das Update soll allgemein das Spielerlebnis verbessern, indem das System für Verbrechen und Strafen, die Darstellung von Planeten und das Belohnungssystem für Missionen überarbeitet wurden. Außerdem wird ein neues Handels-Overlay eingeführt, das Spielern dabei helfen soll, die profitreichsten Handelsrouten der Milchstraße zu finden.

Die Geschichte rund um die Targoiden wird in Beyond – Chapter One fortgesetzt. Nach den jüngsten Angriffen der Aliens auf die Raumstationen der Menschheit nimmt die Bedrohung in Chapter One neue Gestalt an, denn ein längst vergessenes Schiff taucht plötzlich wieder auf und greift jeden an, der sich in seine Nähe wagt.

Elite Dangerous: Beyond – Chapter One beinhaltet noch weitere Neuigkeiten und ist ab sofort für alle Spieler von Elite Dangerous kostenlos für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Um in den Genuss aller Features von Chapter One zu kommen, müssen Spieler Elite Dangerous: Horizons besitzen.