Endless Space 2 erscheint im Handel

Amplitude hat heute das offizielle Datum für den Verkaufsstart der Retailversion von Endless Space 2 bekannt gegeben.

Endless Space 2 wird dabei als Day-One Edition am 19. Mai erscheinen, welche neben einer hochwertigen Verpackung auch ein exklusives Doppelposter der Endless Space 2 Academy und die Novelle „Der Flug der grauen Eule“ beinhalten wird. Das Buch wurde vom renommierten Autoren Jeff Spock geschrieben und verbindet Dungeon of the Endless, Endless Legend und Endless Space 2 miteinander.

Schnappt euch ein Raumschiff und erobert die Galaxie!