Entwicklerupdate zu The Sinking City

The Sinking City ist ein etwas unbekanntes Spiel, welches in den 1920er Jahren angesiedelt es. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Privatdetektivs, der in Oakmont, Massachusetts eintrifft – einer Stadt, die unter einer nie dagewesenen Flutkatastrophe übernatürlichen Ursprungs leidet. Sie müssen herausfinden, was die Stadt und den Verstand ihrer Bewohner übernommen hat.

Bigben Interactive und Frogwares arbeiten stetig an der Weiterentwicklung des Spieles und präsentieren dafür das dritte Update ihres Entwicklertagebuches. In diesem Teil geht es um die Vision der Entwickler für Oakmont. Wir erhalten genaue Details über die Umgebung und den Aufbau des Ortes.

Um Oakmont so realistisch und gruselig wie möglich zu gestalten, verarbeiteten Architektin und Städteplanerin Katerina Frolova sowie Aleksey Yurkin, der Levelgrafiker des Spiels, Inspirationen von Gebäuden und Baustilen von der Ostküste der Vereinigten Staaten. Auf diese Weise schufen sie eine ganz eigene Vision einer amerikanischen Stadt mit zahlreichen Details und historischer Präzision, mit deren Hilfe die Spieler in die Welt des Abenteuers eintauchen und Oakmont auf eigene Faust – und auf eigenes Risiko – erforschen.

The Sinking City befindet sich derzeit in der Entwicklung und erscheint 2018 für PC und Konsolen.