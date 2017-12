Epic Loon – Erster Gameplay Teaser

In Epic Loon taucht ihr in die Rolle von kleinen Aliens die durch die Filmszenen bekannter Spielfilme hüpfen. Das Couch-Coop-Game zeigt sich jetzt in einem ersten Gameplay Teaser.

Bereits im Sommer berichteten wir von unserem Hand’s-On von Epic Loon auf der Gamescom. Wer genaueres nachlesen möchte, kann das hier tun. Jetzt wurde der erste Gameplay Teaser veröffentlicht. In ihm könnt ihr den Start des Spiels, die verschiedenen Spielmodi und VHS-Kasetten sehen. Auch Gameplay verschiedener Level wird gezeigt. Epic Loon soll im ersten Quartal für die PS4, XBox One und den PC erscheinen.