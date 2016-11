Erster THQ Nordic Titel für die PS4 Pro: Darksiders Warmastered Edition

THQ Nordic verkündet seinen ersten Titel für diePS4 Pro. Die Darksiders Warmastered Edition wird somit das erste THQ Nordic Spiel in 4K Auflösung.

Bereits am 22. November erscheint die Warmastered Edition des Action-RPGs für PS4, XBox One. Die PC und WiiU Version lässt ein klein wenig auf sich warten und erscheint am 29. November. Jedoch nur die PC und PS4 Pro Version erscheinen in 4K Auflösung.

Mit einem verbesserten Rendering, 1080p Auflösung und 60fps sollen auch die weiteren Versionen durchaus sehr schön anzusehen sein.

In Darksiders selbst schlüpfen die Spieler in die Rolle von Krieg, einem vier apokalyptischen Reitern. Er wird beschuldigt, einen verheerenden Krieg zwischen Himmel und Hölle los gebrochen zu haben. Dabei wurde die Erde von den dämonischen Mächten zerstört, nachdem ihre Erzfeinde, die Engel, von den Dämonen besiegt wurden.

Die Geschichte von Darksiders führt Krieg auf den Pfad der Vergeltung, auf dem er es mit den dämonischen Mächten selbst aufnehmen muss.