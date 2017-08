Erstmals Avatar System in einem Naruto Spiel

In Naruto To Boruto: Shinobi Striker werdet ihr euren eigenen Ninja kreieren und ihn so individuell gestalten können. Im Trailer sieht man außerdem die im Spiel möglichen Viererkämpfe.

In diesen treten jeweils vier Ninjas gegen viere andere an und messen sich in verschiedenen Disziplinen. Um zum stärksten Ninjutsu-Kämpfer zu werden und in der Ninja-Liga zu bestehen, müssen Techniken gemeistert und verschiedene Fertigkeiten entfesselt werden. Der gamescom-Trailer zeigt dabei neue Charaktere und Stages und gibt euch einen Einblick, wie die Kämpfe aussehen können. Boruto, Shikamaru, Choji und 4 Shinobi-Avatare batteln sich in vertikalen Stages wie beispielsweise im Kumogakure, dem Dorf versteckt unter den Wolken.