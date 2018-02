Escape from Tarkov- demnächst auch als Buchreihe

Escape from Tarkov erscheint demnächst als Buchreihe auf Deutsch und in weiteren Sprachen.

Vor knapp einem Monat veröffentlichte Battlestate Games den ersten Teil der „Escape from Tarkov“ Buchreihe auf Russisch. Natürlich gibt es einige deutschsprachige Spieler, die ebenfalls in diesen besonderen Genuss kommen wollen. Keine Sorge. In einer Pressemitteilung wurde verlautbart, dass die Geschichte mit dem Titel „The Predator“ auch auf Englisch, Deutsch, Polnisch und Chinesisch erscheinen wird. Der Release des ersten Teils soll voraussichtlich im März oder April 2018 erscheinen. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Homepage unter folgendem Link.