Etrian Odyssey V Demo im eShop und neue Klassen vorgestellt

Im Oktober erscheint der Dungeoncrawler Etrian Odyssey V: Beyond the Myth. Um euch einen ersten Eindruck von dem Spiel machen zu könne, habt ihr jetzt die Möglichkeit, eine Demoversion des Titels aus dem eShop herunterzuladen.

Mit in der Demo enthalten sind dabei alle Klassen, die euch auch in der Vollversion zu Verfügung stehen werden. Ihr könnt eure Charaktere bis Level 10 trainieren und dabei bis auf die dritte Ebene des Yggdrasil-Labyrinths vorstoßen. Mit dabei sind auch die vier neu vorgestellten Klassen Rover, Necromancer, Pugilist und Botanist:

Die Rover sind die wahren Jäger des Yggdrasil-Baums. Die Fernkampfexperten können selbst aus der hintersten Reihe noch schwere Treffer landen. Ihre Kenntnis der Natur ist ebenfalls von großem Nutzen im Kampf, besonders wenn spezielle Aufträge die Erforschung eines unbekannten Terrains beinhalten. Neben der Fähigkeit Monster aufzuspüren und zu verfolgen, können die Rover auch Tiere rufen, die aktiv in den Kampf eingreifen oder bei der Verteidigung helfen.

Es ist kein Geheimnis, dass der Tod jeden erwartet, der es wagt den Yggdrasil-Baum zu betreten. Mit einem Necromancer im Team, hat man den Tod jedoch auf seiner Seite. Diese Meister der Untoten sind zwar nicht die besten Kämpfer, können dafür aber Geister beschwören, die nicht nur Austeilen, sondern auch massiven Schaden absorbieren können. Darüber hinaus können Geister geopfert werden, um Teammitglieder zu heilen, die magischen Kräfte zu verstärken oder die gegnerische Verteidigung für ein paar Runden auszuschalten. All diese Fähigkeiten machen Necromancer zu einem unschätzbaren Wert für jedes Team.

Die schärfsten Klingen und die mächtigsten Kämpfer im Kampf gegen die Kreaturen, die den Yggdrasil-Baum bevölkern, sind schön und gut, aber nutzlos ohne einen fähigen Heiler. Glücklicherweise gibt es den Botanist als spielbare Klasse, um die Gruppe auf ihrem Abenteuer gesund und munter zu halten. Die Gelehrten der Medizin benutzen ihre große Kenntnis von Kräutern und Pflanzen, um die Verwundeten im Kampf zu heilen oder sogar wiederzubeleben. Spieler können die heilenden Kräfte der Botanist-Klasse bis zum Merciful Healer ausbauen oder als Graceful Poisoner eine offensive Rolle im Kampf einnehmen. Fällt die Wahl auf den giftigen Weg der Spezialisierungen, können verheerende Krankheiten entfesselt oder feindliche Kreaturen gelähmt, geblendet und versteinert werden.

Wenn Kräuterkunde nicht mehr hilft, müssen sich die Spieler wortwörtlich aus brenzligen Situationen freiboxen – wer wäre besser dafür geeignet, als die Pugilist-Klasse? Diese Meister der Kampfkünste haben ihre bloßen Fäuste zu gefährlichen Waffen gemacht und fühlen sich natürlich an vorderster Front am wohlsten. Neben der Möglichkeit die Gegner mit einem einzigen Schlag zu betäuben, kann derPugilist seine kostbaren Lebenspunkte opfern, um besonders heftige Treffer zu landen.

Die Demoversion von Etrian Odyssey V: Beyond the Myth ist ab sofort im Nintendo eShop verfügbar und ermöglicht Spielern Zugang zu allen Charakteren und Klassen. Die Level-Grenze liegt bei Stufe 10 und das Labyrinth unter dem Yggdrasil-Baum kann bis zur dritten Ebene erkundet werden. Anschließend kann der gespeicherte Fortschritt in das Hauptspiel übernommen werden.