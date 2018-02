Europas beste Splatoon 2-Teams kämpfen am 31. März um den Meistertitel!

Auf der Polymanga im schweizerischen Montreux erwartet die Fans außerdem ein virtuelles Konzert mit TentaCool.

Die Vierer-Teams haben gekleckst, gespritzt und gesprayt was das Zeug hält – online wie offline, über die letzten Monate. So sind sie in Splatoon 2 zu den Champions der verschiedenen Regionen in Europa aufgestiegen. Aber erst am 31. März, auf der Polymanga in Montreux, geht es wirklich um alles. Auf dem größten Event der Schweiz rund um Popkultur, Videospiele und Manga startet an diesem Tag die Splatoon European Championship. Dort kämpfen die besten Splatoon 2-Teams des Kontinents um Ruhm, Ehre – und den europäischen Meistertitel.

Fans der Serie dürfen sich in Montreux aber nicht nur auf packende Meisterschaftskämpfe freuen. Denn auf der Polymanga wird es obendrein ein ganz besonderes, virtuelles Konzert geben: Perla und Marina, die in Splatoon 2 das gefeierte Pop-Duo TentaCool bilden, werden die Polymanga-Bühne stürmen. Begleitet von ihrer Band, werden sie einige ihrer heißesten Songs und coolsten Tanzeinlagen präsentieren. Das Konzert wird direkt vor dem Startschuss zum Meisterschaftskampf veranstaltet.

Die Polymanga findet über Ostern, vom 30. März bis zum 2. April, im Montreux Music & Convention Center (2m2c) statt. Die Splatoon European Championship und das TentaCool-Konzert erleben die Besucher in der Stravinski-Halle des 2m2c. Weitere Details wird Nintendo zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Aber schon heute steht fest: Es wird ein Riesenspaß.