EVE Online: Ascension ermöglicht kostenloses Spielen

Die von Spielern gelenkte Spielerfahrung von EVE Online steht jetzt jedem offen, der gemeinsam mit Hunderttausenden anderen Spielern das Universum erforschen, Pläne schmieden und Kriege führen möchte.

Die herausragendste Neuerung der EVE Online: Ascension-Erweiterung sind die Clone-Zustände, durch die kostenlose Testaccounts überflüssig werden. Ausnahmslos alle Spieler können ab sofort und für alle Zeit kostenlos spielen.

Charaktere haben nun einen von zwei Clone-Zuständen. Omega-Clones verhalten sich ähnlich wie die gegenwärtig aktiven EVE-Charaktere, haben unbegrenzten Zugang zu Skill-Entwicklung und schnellem Skill-Training. Alpha-Clones sind der neue Basiszustand aller Charaktere und sind jederzeit für jeden Charakter kostenfrei zugänglich. Sie können trainieren und spezifische Skills verwenden, um einige der gebräuchlichsten Schiffe in die Schlacht zu fliegen – Tech 1 Fregatten, Zerstörer und Kreuzer. Zugriff auf Handel, Industrie und Erforschung gestattet es Alpha-Piloten, das Universum zu erforschen, Rohmaterialien zu ernten, ihre eigenen wirtschaftlichen Pläne umzusetzen und Kriegsmaschinen zu bauen.

Gleichzeitig wurde die Einführung in EVEs umfassende Spielerfahrung mit „Inception“ neu gestaltet, einer überarbeiteten Spieler-Erfahrung mit Mentoren und Sprachausgabe, einer durchdachten Hilfestellung für die Bedienung und einer großen, sich entwickelnden Geschichte in neuen Umgebungen, die in einer großen Weltraumschlacht gipfelt.

„EVE Online ist ein ganz besonderes Spiel. Durch unsere Serverstruktur mit nur einer einzigen Shard beeinflusst wirklich jeder Spieler jeden anderen, sei es wirtschaftlich, durch das Sammeln von Ressourcen, direkt im Kampf oder durch soziale Interaktion“, so Executive Producer Andie Nordgren. „Das bedeutet wiederum, dass unser Universum durch jeden weiteren Bürger interessanter und gefährlicher wird.“

Ascension bringt zudem die Weiterentwicklung von Inhalten des Sandbox-Gameplays, wie die Industrieanlagen – eine neue Klasse von Spielern erstellter Strukturen für Forschung und Herstellung, die den mit den Zitadellen im April 2016 eingeschlagenen Weg weiterführt.

Das Ersetzen taktischer Netzwerke durch Kommando-Bursts macht Gefechte dynamischer und fördert in Flotten organisierte Schiffe.

Fordernde Gelegenheiten zum Stören des Betriebs von NPC-Bergbauflotten in Asteroidengürteln des gesamten Clusters.

Erweiterte Möglichkeiten für Experimente und Optimierung von Schiffen und Modulen mit einem neuen Ausrüstungssimulator.

Neue Schiffe: der vielseitige Society of Conscious Thought Sunesis-Zerstörer und das Porpoise-Industrie-Kommandoschiff von ORE.

Interessante Änderungen am Rorqual Industrie-Capital-Schiff, wie Bergbau-Drohnen und das P.A.N.I.C.-Modul, das Bergbau-Flotten vorübergehend vor Schäden bewahrt.

Dutzende weiterer Anpassungen an Schiffen, Skills, Modulen, Drohnen und der Balance für den Bergbau machen diese Überarbeitung komplett.

Vereinfachte Steuerung der Charakter-Entwicklung in einer neuen Charakterübersicht.

Neubalancierung der taktischen Zerstörer auf Anregung von Spielern und des Council of Stellar Management.

Beeinflussung der Realität großer Bereiche mit Effekt-Generatoren für Titans.

Neue Explosionen und Wracks.

Zu weiteren Neuerungen zählen:

Eine weitere Neuigkeit ist der Beta-Release von EVE: Portal, einer EVE-App für iPhone und Android. Über sie kann man grundlegende Charakter-Informationen anzeigen lassen, das Training von Skills verfolgen, EVEmails versenden und empfangen, auf den Kalender im Spiel zugreifen und Push-Nachrichten über das erhalten, was in EVE geschieht, wenn man nicht über den EVE-Client mit dem Spiel verbunden ist.