EVE: Valkyrie – Das Wormholes-Update

Das vierte Gratisupdate für EVE: Valkyrie ist ab sofort verfügbar! Ein neuer Spielmodus, Ligasystem und andere Veränderungen erwarten die Piloten. Alle Details und das Video zum Wormholes-Update, findet ihr hier.

CCP Games hat das Wormholes-Update für EVE: Valkyrie veröffentlicht! Der Weltraumshooter mit VR Unterstützung von HTC Vive, PlayStation VR und Oculus Rift bringt mit Wormholes das vierte große Gratis-Update und eine neue Art zu spielen.

Das Herz des Updates ist der neue Wurmloch-Spielmodus. An jedem Wochenende öffnet sich ein neues Wurmloch und stellt die gewohnten Regeln von EVE auf den Kopf. Verminte Kontrollpunkte, Superraketen und andere Überraschungen in vielzähligen Kombinationen erwarten die Piloten.

„A wormhole will remain open for a few days and will provide players with a new set of rules to master – maybe it’s a modified game mode, unusual environments, special upgrades, new visuals… Jumping into each new wormhole should feel like a moment of exploration and anticipation, and I don’t want to spoil the surprise here. You might want to practice your Salvage collecting skills though!“, so aus dem offiziellen Entwicklerblog.

Erstmals könn ihr auch die neue Fassung des Liga-Systems austesten. In Mehrspieler-Wettbewerben verdient ihr Punkte für euren Liga-Status. Alle Spieler beginnen auf der Smaragd-Stufe und die jeweils Besten steigen über Saphir und Rubin bis Diamant auf.

Lead Game Designer Andrew Willans enthüllt weitere Details in seinem offiziellen Blog.

Mit dem Update kommt auch die Unterstützung für den Thrustmaster T.Flight HOTAS 4-Joystick (PS 4), Verbesserungen der Com Alerts, neue Trainingsmodule für Piloten, sowie diverse Optimierungen an Leistung und Stabilität. Eine komplette Liste der Änderungen gibt es auf der EVE: Valkyrie-Website.

Der aktuellste Trailer liefert erste Eindrücke von dem Update:

Das Wormholes-Update für EVE: Valkyrie ist ab sofort erhätlich.