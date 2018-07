F1 2018: Neues Entwickler-Tagebuch zeigt den Karriere-Modus

Codemasters hat den ersten Teil der vierteiligen Serie von Entwicklertagebüchern für F1 2018 veröffentlicht. Der erste Teil der Serie erklärt detailliert den Karriere-Modus.

Neue zeitlich limitierte Interviews in besonderen Momenten der eigenen Karriere sollen die Spieler ins Rampenlicht heben. Das neue Entwicklertagebuch erklärt ausführlich, wie man mit Claire, der neuen Reporterin in F1 2018, interagiert und schult den Blick für die eigene Außenwirkung, aber auch dafür, wie sich diese auf die eigene Karriere auswirken kann.

Die Antworten in Interviews können positive oder negative Auswirkungen auf das Verhalten einzelner Abteilungen im eigene Team, die Verfügbarkeit oder die Kosten für einzelne Upgrades sowie die Angebote haben, die man im Laufe der Karriere von anderen Teams erhält. Noch mehr Details zu den weiteren Optimierungen des Karriere-Modus werden im zweiten Teil der Entwicklertagebücher für F1 2018 enthüllt.

F1 2018 soll alle offiziellen Teams, Fahrer und Rennstrecken der spannenden Saison 2018, inklusive der neuen Strecken der Saison 2018, Circuit Paul Ricard und den Hockenheimring, beinhalten. Die F1 2018-Headline- Edition ist ab sofort bei teilnehmenden Händlern vorbestellbar und erscheint am 24. August weltweit für PlayStation 4, die Xbox One, Xbox One X und für Windows PC.