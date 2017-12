Fallen Legion: Rise to Glory erscheint 2018 für die Switch

Konnte man Fallen Legion bisher nur auf der Playstation 4 oder der PS Vita spielen, hat man bald die Möglichkeit, das Rollenspiel auch auf der Switch zu zocken. Und nicht nur das!

Denn anstatt wie bei den bisherigen Ablegern nur eine von zwei Geschichten erleben zu können, hat man auf der Switch gleich beide möglichen Handlungsstränge mit im Gepäck (oder im Dock). Ihr könnt euch also entweder für die Geschichte „Sins of an Empire“ von Prinzessin Cecille entscheiden oder an der Seite von Legatus Laendur die „Flames of Rebellion“ spielen. Oder beide nacheinander.