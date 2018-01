Fallen Legion+: Viel Spiel für wenig Geld auf Steam

Der Entwickler YummyYummyTummy hat das Spiel Fallen Legion+ veröffentlicht. Viel Spiel für wenig Geld und das perfekt für die Nachweihnachtszeit.

Fallen Legion+ beinhaltet „Fallen Legion: Sins of an Empire“ und „Fallen Legion: Flames of Rebellion“. Unser Review zum Spiel findet ihr unter folgendem Link. In Fallen Legion+ begebt ihr euch auf eine persönliche Reise mit Prinzessin Cecille und einem rätselhaften sprechenden Zauberbuch, um den Ruhm deines bröckelnden Hauses wiederherzustellen. Reist mit Legatus Laendur durch einen verwüsteten Kontinent und findet Verbündete, um das zurückzugewinnen, was das Imperium euch genommen hat.