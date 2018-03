Fantasy-Survival-Spiel Rend angekündigt

Frostkeep Studios, ein Indie-Studio gegründet von Entwickler-Veteranen, die an World of Warcraft, League of Legends und dem Projekt, aus dem Overwatch wurde, gearbeitet haben, hat seinen Debut-Titel Rend enthüllt, ein Fantasy-Survival-Spiel für PC.

Rend führt in traditionellem Survival-Gameplay neue Features ein wie PvE- und PvP-Fraktionen, RPG-Elemente, Base-Building, Siegesbedingungen und ein auf große Schlachten ausgelegtes Kampfsystem. In Rend schließen sich die Spieler einer von drei Fraktionen an und finden sich in einer Fantasy-Welt wieder. Dort müssen sie sich mit anderen Spielern und Freunden zusammenschließen, um gegen zahlreiche Kreaturen und rivalisierende Fraktionen in einem Kampf um den Sieg anzutreten.

„Wir sind große Survival-Genre-Fans und erschaffen ein Spielerlebnis, wie es sich nicht nur die Community wünscht, sondern auch unser eigenes Team“, erklärt Jeremy Wood, Co-Founder und CEO bei Frostkeep Studios. „Wir wissen das Feedback von Spielern sehr zu schätzen und wollen sie von Anfang an beteiligen, damit sie die künftige Entwicklungsrichtung mit beeinflussen können, wenn Rend in diesem Jahr auf den Early Access zusteuert.“

Rend soll eine große, abwechslungsreiche Welt mit unterschiedlichen Regionen von grünen Tälern über ein Höhlensystem bis hin zu Eiswelten umfassen. Jedes Gebiet verfügt über seine eigenen besonderen Ressourcen und birgt bestimmte Gefahren, sodass jeder Spieler das für ihn passende Level an Herausforderung finden soll.