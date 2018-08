Far Cry 5: DLC erscheint am am 28. August

Ubisoft kündigte an, dass mit Dead Living Zombies am 28. August das dritte Far Cry 5 Post-Launch Abenteuer erscheint. Was euch alles im neuen DLC erwartet, erfährt ihr hier bei uns!

Dead Living Zombies führt euch mit Guy Marvel zusammen, während der D-Movie- Regisseur an seiner Vision einer große Zombie-Saga arbeitet. Die Maps wurden mit dem Far Cry Arcade Editor erstellt und führt euch in sieben unterschiedliche Film-Szenarien, in denen ihr auf Dächern, auf Farmen und in Militärbasen gegen Horden von Untoten kämpft. Nach dem erfolgreichen Bezwingen jedes Szenarios, könnt ihr im Score-Attack-Modus antreten um eine 3-Sterne-Wertung zu erreichen und so neue Waffen für euer Abenteuer in Hope County freischalten.

Ihr erhaltet außerdem neue Elemente für Far Cry Arcade, die es euch erlauben noch mehr aus euren eigenen Maps herauszuholen, darunter Skript-Werkzeuge und zerstörbare Objekte. Diese Ergänzungen und weitere Bauteile werden mit Titel-Update 10 verfügbar sein. Dead Living Zombies erscheint am 28. August und kann eigenständig als DLC, als Teil des Far Cry 5-Season Passes, oder als Teil der der Gold Edition erworben werden.