Far Cry 5: Lost on Mars ab sofort verfügbar

„Far Cry 5: Lost on Mars“ das zweite Post-Launch Abenteuer, ist ab heute verfügbar.

„Far Cry 5: Lost on Mars“ teleportiert den Wahnsinn der Reihe aus dem beschaulichen Hope County hinauf auf den roten Planeten. Ihr helft Nick Rye gemeinsam mit seinem Kumpel Hurk eine außerirdische Invasion der Erde zu verhindern. Euch stehen dabei neue Waffen aus dem Arsenal der Außerirdischen zur Verfügung, darunter der Blaster of Disaster, Hellfire und der Morphinator. Außerdem stehen mit Space Jets auch neue Fahrzeuge zur Verfügung. Die Zukunft der Menschheit liegt in den Händen der wohl berüchtigtsten Begleiter aus Far Cry 5. Einen Trailer zum neuen DLC haben wir euch natürlich ebenfalls beigelegt.