Far Cry 5: Season Pass-Details bekannt

Ubisoft gab den Inhalt des Far Cry 5 Season Pass bekannt, der in der Far Cry 5 Gold Edition enthalten oder separat erhältlich ist.

Nach der Veröffentlichung von Far Cry 5 am 27. März wird der Season Pass noch weitere Erlebnisse mit dem einzigartigen Far Cry-Twist mitbringen, der die Spieler zu verblüffenden Abenteuern mit drei ungewöhnlichen Szenarien führt:

Hours of Darkness: Die Spieler reisen in die Vergangenheit und kämpfen im Vietnamkrieg gegen Guerillasoldaten

Dead Living Zombies: Die Spieler stellen sich Horden von Zombies in zahlreichen B-Movie-Szenarien

Lost on Mars: Die Spieler verlassen die Erde und stellen sich marsianischen Arachnoiden

Jeder Besitzer des Far Cry 5-Season Pass für Konsolen bekommt mit der Far Cry 3 Classic Edition einen weiteren, Far Cry-Ableger. Dieser wird für die Besitzer des Season Pass vier Wochen vor dem offiziellen Verkauf als Einzelangebot im Sommer 2018 auf PlayStation 4 und Xbox One verfügbar sein.