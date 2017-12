Far Cry 5 – Trailer „Der Widerstand“ veröffentlicht

Ubisoft hat einen neuen Trailer zu Far Cry 5 mit dem Titel „Der Widerstand“ veröffentlicht. Far Cry 5 wird ab dem 27. März 2018 für PlayStation 4, Xbox One und Windows erhältlich sein.

Far Cry 5 wird von Ubisoft Montreal entwickelt und handelt von einer radikalen Sekte, die versucht, Menschen mit Gewalt und Einschüchterung zum Beitritt zu zwingen. Schauplatz ist der fiktive Hopy County in Montana. Spieler schlüpfen dabei in die Rolle des Deputy Sheriff, Mitglied einer örtlichen Widerstandsgruppe gegen die Sekte, der den Anführer des Kultes dingfest machen will.

Der fünfte Teil der Serie wird wieder ein Open World Titel, der neuerdings auch einen Charaktereditor umfassen soll. Die Story soll sowohl im Einzelspieler als auch im Koop-Modus spielbar sein. Veröffentlicht wird Far Cry 5 am 25. März nächsten Jahres für PS4, Xbox One und PC.