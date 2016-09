Final Fantasy XV: Die lange Nacht mit Rocket Beans TV

Im Rahmen von „Uncovered: Final Fantasy XV“ im Shrine Auditorium in Los Angeles werden zahlreiche Neuigkeiten zum neusten Rollenspiel von Square Enix angekündigt.

Bereits im Vorfeld des großen „Uncovered: Final Fantasy XV-Event“ am 30. März, konnte Square Enix bekanntgeben, dass Final Fantasy XV komplett deutsch lokalisiert erscheinen wird. Noch mehr Überraschungen bereitet Square Enix für die große Gala in Los Angeles vor. Ab 21 Uhr präsentiert der Publisher gemeinsam mit Rocket Beans TV das ultimative Final Fantasy XV-Event als Teil der „Langen FINAL FANTASY Nacht„ live aus Hamburg und Hollywood auf „Rocket Beans TV„.

Im Rahmen von „Uncovered: Final Fantasy XV“ im Shrine Auditorium in Los Angeles werden zahlreiche Neuigkeiten zum Rollenspiel des Jahres, wie eine Reihe spektakulärer neuer Ankündigungen und das offizielle Releasedatum von FINAL FANTASY XV, enthüllt. Dank des exklusiven deutschen Streams von Rocket Beans TV sind Fans live dabei, wenn „Uncovered: Final Fantasy XV“ am 31. März um 4 Uhr morgens startet. In einer neuen Videobotschaft wendet sich Game Director Hajime Tabata an euch Fans und kündigt zahlreiche Neuigkeiten für den Event an.

Um euch mit aktuellen Neuigkeiten zu Final Fantasy XV zu versorgen, bietet Square Enix einen kostenlosen WhatsApp-Service an, der News und Updates zum Rollenspiel schnell und direkt aufs Smartphone liefert. Mehr Informationen zum Service und zur Anmeldung gibt es hier.