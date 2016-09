Final Fantasy XV erscheint am 30. September

Auf dem Gala-Event Uncovered: Final Fantasy XV in Los Angeles hat Square Enix in der Nacht vom 30. März zahlreiche neue Informationen zu Final Fantasy XV enthüllt. Unter anderem wurde erstmals der 30. September 2016 als offizielles weltweites Erscheinungsdatum bekanntgegeben.

Kingsglaive: ist ein CGI-Spielfilm. Der Animationsfilm erzählt eine Geschichte über Königreiche im Krieg, Familienbeziehungen am Hof und Schlachten, die den Hintergrund zur Geschichte von Final Fantasy XV bilden. Unter anderem spielen mit, Sean Bean (Der Herr der Ringe, Game of Thrones) als König Regis von Lucis, Lena Headey (300, Game of Thrones) als Prinzessin Luna und Aaron Paul (Breaking Bad) als Kingsglaive-Soldat Nyx. Der Film wird noch vor Release des Spiels weltweit digital erhältlich sein.

Brotherhood: ist eine Anime-Serie, die in fünf Episoden die Freundschaften zwischen Kronprinz Noctis und seinen drei Kameraden Ignis, Prompto und Gladio in den Mittelpunkt stellt. Die erste Episode steht, komplett in Englisch, ab sofort zum Streaming auf YouTube zur Verfügung. Weitere Episoden erscheinen kostenlos bis zum Release von Final Fantasy XV .

Platinum Demo: ist eine kostenlos zum Download erhältliche Tech-Demo, die einen spielbaren Eindruck der Technologie, die Final Fantasy XV antreibt, und des Kampfsystems bietet. In einem von der Handlung des Hauptspiels abgekoppeltem, linearem Spielerlebnis, taucht der Spieler in die Traumwelt eines jungen Noctis ein. Der Spieler hat unter anderem die Gelegenheit, diverse Waffen und magische Fähigkeiten gegen diverse Monster auszuprobieren, geführt von Karfunkel, Noctis‘ magischem Begleiter. Wer die Tech-Demo erfolgreich beendet, schaltet die exklusive Beschwörung Karfunkel als Download-Inhalt für Final Fantasy XV frei, der ab dem Erscheinungsdatum eingelöst werden kann. Die Demo wird im Laufe des 31. März im Xbox Games Store für Xbox One und im PlayStation Store für PlayStation 4 verfügbar sein.