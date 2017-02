FINAL FANTASY XV: Neue Update-Inhalte

Square Enix gibt bekannt, dass mit dem „Booster Pack+“ ab sofort ein neuer DLC für alle Season Pass-Besitzer von FINAL FANTASY XV zur Verfügung steht.

Das „Booster Pack+“ enthält spezielle Gegenstände, die den Spielern einen Vorteil im Kampf verschaffen und das Angeln erleichtern. Darunter befinden sich:

– Tachyonenschwert: Ein einhändig geführtes Schwert, mit dem Spieler einen mächtigen Warp-Angriff ausführen können

– Drachenschwanz: Eine Angelrute, welche die Bewegung der Fische vermindert und es so leichter macht, schwierige Exemplare zu fangen

– Avior: Eine Spule, die stärkere Fische einholen kann, indem sie mehr Lebenspunkte abzieht, je weiter die Haltbarkeit der Schnur fällt

Das kostenlose, normale „Booster Pack“, ein DLC, der das Magitek-Exoskelett beinhaltet, wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

In einem weiteren aktuellen Update (Nummer 1.05) werden dem Musik-Player in FINAL FANTASY XV zwei neue Tracks aus dem bald erscheinenden Action-Rollenspiel NieR: Automata („Song of the Ancients/Destiny“, „Weight of the World“) hinzugefügt. Die weiteren Ergänzungen und Verbesserungen im Überblick:

– zeitlich begrenzte Aufträge wie Jadgeinsätze und weitere Events

– Anhebung der Maximalstufe auf 120

– Gesamtanzahl speicherbarer Fotos von 150 auf 200 erhöht

– Musik-Player ist jetzt auch während des Ritts auf einem Chocobo verfügbar

– verbesserte Bildrate auf der PlayStation 4 Pro

A KING’S TALE: FINAL FANTASY XV, das zuvor nur als Vorbesteller-Bonus verfügbar war, wird ab dem 1. März gratis zum Download über den Xbox Games Store und den PlayStation Store erhältlich sein. A KING’S TALE: FINAL FANTASY XV ist ein Actionspiel im Retro-Stil mit temporeichen Kämpfen. Es spielt fiktive 30 Jahre vor FINAL FANTASY XV. Im Mittelpunkt stehen König Regis und seine treuen Gefährten Weskham, Cid und Clarus, die die Hauptstadt vor marodierenden Monstern beschützen.