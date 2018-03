Final Symphony in München – Unser Konzertbericht

Das Konzert Final Symphony tourte im März 2018 wieder durch vier deutschsprachige Städte. Wir durften uns das Final Fantasy-Konzert in der Philharmonie im Gasteig in München anhören und möchten euch nun davon berichten.

Der Münchener Gasteig an einem ganz normalen Mittwoch im März: Keine Plakate, keine Flyer-Verteiler oder sonstige Hinweise lassen vermuten, was sich an diesem Abend in der Philharmonie am Gasteig abspielt. Scheinbar nur für Eingeweihte findet das Final Symphony Konzert statt. An kleinen Details wie ausliegenden Flyern zu aktuellen Square Enix Titeln, T-Shirts, Plüschtieren und vor allem den Gesprächen der Gäste erkennt man den Anlass des Konzerts. Hier finden sich die Menschen ein, die sich von der Musik von Final Fantasy begeistern lassen. Neben Anzügen, Hemden und Kleidern zeigen sich Fan-Shirts und Lederjacken. Mit Wein und Bier bereiten sich die Gäste auf das bevorstehende Konzert vor.

Auch ich warte noch auf den Beginn des Konzerts und schaue mich im Wartebereich der Philharmonie um, der von zahlreichen Treppen und Sitzgelegenheiten gekennzeichnet ist. Von einem benachbarten Tisch her klingt 8-Bit Musik zu meinen Ohren. Eine Familie vertreibt sich die Zeit durch gemeinsames spielen an ihren 3DS-Systemen. Zwei Mädels haben sich einen Haarreif auf den Kopf gesetzt, der sie in die unverkennbaren Mogrys verwandelt, kupo. Diese kleinen bärenartigen Wesen gehören neben den Kaktors und Chocobos zu den Maskottchen der Videospielserie. Ein Vater mit seinen zwei Söhnen läuft die Treppe hinauf. Der ältere dürfte zum ursprünglichen Release von Final Fantasy X noch nicht geboren gewesen sein. Ein Spiel um dessen Musik es unter anderem an diesem Abend geht. Zusammen mit der Musik des 2001 erschienenen Final Fantasy X werden noch der sechste Teil der Serie (1994) und Final Fantasy VII (1997) musikalisch vorgestellt. So treffen sich hier Jung und Alt um gemeinsam die Musik von Final Fantasy zu genießen.

Hintergrundinformationen zum Konzert

Das Final Symphony Konzert ist das letzte der deutschen Konzertserie mit dem Namen Symphonic Game Music Concerts von dem von Thomas Böcker im Jahr 1999 gegründeten Merregnon Studios. Das in Dresden ansässige Studio konzentriert sich hauptsächlich auf Videospiel-Musik und feierte im Jahr 2013 in der Stadthalle Wuppertal das erste Final Symphony Konzert. Bereits davor fanden Konzerte zu anderen Square Enix Klassikern, Musik von Nintendo und Chris Hülsbeck, der vor allem zu C64-Zeiten Videospielmusik komponierte, statt. Mittlerweile sind die Symphonic Game Music Concerts weltweit bekannt und beliebt.

Die Philharmonie am Gasteig

Eine Glocke erklingt und kündigt den baldigen Beginn des Konzerts an. Die Menschen strömen den Eingängen entgegen. Der Herkulessaal der Philharmonie am Gasteig weißt eine typische Architektur vor: Am Ende des Raumes ist auf einer großen, offenen Bühne das Orchester aufgebaut. Dahinter eine große Orgel, die für das Final Symphony Konzert nicht gebraucht wird, und zahlreiche Akustiksegel, die wie große durchsichtige Wolken über der Bühne schweben. Die Zuschauerränge gehen wie Weinberge auseinander und ermöglichen so jedem Zuschauer einen guten Blick auf das Orchester. An den Wänden und Decken sind verschiedene Holzkonstruktionen. Die Aufmachung des Konzertsaals sorgt dafür, dass sich die Musik des Orchesters ohne elektrische Verstärkung bis zum Ende des Saals ausbreiten kann ohne verwaschen oder dumpf zu klingen. Ich bin überaus zufrieden mit der Location des Final Symphony Konzertes, habe ich doch schon einige Videospielkonzerte mit klassischen Orchester gehört, die in vollkommen ungeeigneten Hallen stattfanden und ihr Geld deshalb nicht wert gewesen waren. Das Final Symphony Konzert ist generell anders, klassischer, weniger auf kommerziellen Erfolg aus. Es gibt keine Merchandise-Stände, keine elektrischen Verstärker, kaum Cosplayer und vor allem keine große Leinwand die mit Spielszenen von der Musik ablenkt. Ich habe einen Platz in der teuersten Kategorie bekommen und habe eine gute Sicht auf das Orchester. Als Pressevertreter habe ich die Karte nicht selber kaufen müssen, sondern geschenkt bekommen, wofür ich mich an dieser Stelle auch noch einmal bedanken möchte. Vor mit sitzen die beiden Mogry-Mädels. Die Konzerthalle ist gut gefüllt, doch es sind doch noch recht viele Plätze frei. Das Filmorchester Babelsberg betriff die Bühne.

Final Fantasy VI

Dem Orchester folgt Dirigent Eckehart Stier und nachdem der Applaus der Zuschauer verstummt ist, beginnt gleich das erste Stück des heutigen Abends: Circle within a circle within a circle. Als Fan der Serie stockt man hier erst einmal. „Bin ich im richtigen Konzert oder erkenne ich die Musik nicht?“ – Eher letzteres wird der Fall sein, denn das erste vierminütige Stück wurde von Komponist Jonne Valtonen komponiert und hat nicht direkt einen Bezug auf die bekannte Musik aus Final Fantasy. Nach dem Einführungsstück betritt Nino Kerl die Bühne. Der Youtuber mit dem Schwerpunkt, Anime, Manga und japanische Videospiele moderiert am heutigen Abend das Konzert. Der Text ist vorgeschrieben, wird von Nino Kerl aber souverän vorgetragen. Ein paar Anspielungen und Witzeleien zum Thema Final Fantasy ziehen sich durch den Abend, halten sich aber in Grenzen, so dass die Moderation zweckmäßig bleibt. Als nächstes folgt das etwa zwanzigminütige Stück Symphonic Poem (Born with the Gift of Magic) welches sich als großes Final Fantasy VI Medley entpuppt. Mit dabei sind bekannte Stücke wie das Battle-Theme, Kefka‘s-Theme oder Dancing Mad. Auch Terra‘s-Theme und The Gestahl Empire sind mit dabei. Arrangiert ist das Stück von Roger Wanamo, der bereits in der Vergangenheit für die Konzerte der Symphonic Game Music Concerts arrangiert hat. Sein Stil schafft es verschiedene Musikstücke zu vermischen, langsam aber sicher die eine Spannung aufzubauen und diese durch harte Brüche wieder verfliegen zu lassen. Auch gelingt es ihm recht gut mit wenigen markanten Tönen Melodien anzureißen und die Zuhörer erkennen zu lassen um welches Stück es sich handelt, wie etwa hier The Airship Blackjack, ohne besagte Stück viel Raum in seinem Arrangement zu geben.

Final Fantasy X

Als nächstes widmet sich das Konzert Final Fantasy X. Der große Steinway and Sons Flügel wird vor das Pult des Dirigenten geschoben und Pianist Mischa Cheung betritt die Bühne. Der Schweizer Pianist ist regelmäßig als Solist bei den Konzerten der Merregnon Studios mit dabei und wird sich heute am Klavier ganz Final Fantasy X widmen. Zu Beginn wird ein Arrangement von Zanarkand gespielt. Dieses vermischt sich immer wieder mit der Melodie von Besaid Island. Cheung spielt mit Leichtigkeit, fast katzenhaft. Schelmische Blicke ins Publikum lassen ihn ein wenig läppisch wirken. Man sieht ihm an, dass er mit viel Energie und Spaß am Klavier sitzt. Einen kleinen Patzer überspielt er sicher, so dass bald schon vergessen ist, dass die beiden nicht vorgesehenen Töne weder melodisch passen, noch in der Konzertaufnahme des London Symphony Orchestra vorhanden sind. Der zweite Teil, der den Namen Inori trägt, geht in den sphärischen Klängen der Hymne of the Fayth auf und widmet sich hier vor allem auch der Musik die im Zusammenhang mit Yuna steht. Auch die Thunder Plains finden hier musikalisch Erwähnung. Zuletzt, im Stück namens Kessen, wird es wieder ein wenig wilder. Hier wird die Musik bei der Rettung Yunas in Bevelle und dem finalen Endkampf The Decisive Battle gespielt. Vor der Pause erstummt das Orchester vollends, um Cheung Raum für ein Piano-Solo von Suteki Da Ne zu geben.

Final Fantasy VII

Nach der Pause und bis zum Ende des Konzerts geht es nur um Final Fantasy VII. In drei Akten wird musikalisch durch die Geschichte von Final Fantasy VII geführt. Arrangiert wurde das etwa 45 Minuten lange Stücke von Jonne Valtonen. Im Gegensatz zu Wanamos Stücken zeigt Valtonens Arrangement eine klare Linie. Weniger Stücke werden miteinander vermischt und die Stücke sind einfacher herauszuhören. Der erste Akt wird Nibelheim Incident getauft. Hierbei handelt es sich um vornehmlich um eine Paarung der Stücke Bombing Mission (Opening Theme), One Winged Angel und J-E-N-O-V-A. Das Stück geht durch Mark und Bein, ist düster und heftig. Besonders die Bläser kommen hier zur Geltung. Ein Stück, welches jeder Final Fantasy VII-Fan einmal live gehört haben sollte. Der zweite Akt trägt den Namen Words Drowned by Fireworks und macht diesem alle Ehre. Aerith’s Theme, Tifa’s Theme und das Main Theme von Final Fantasy VII werden gekonnt ineinander verwoben. Die Musik klingt schillernd und leicht, zu einem Punkt hin wahrlich wie ein Feuerwerk. Das harmonische Miteinander zwei Liebender kommt klar zum Ausdruck. Leise kündigen die Bläser den Wendepunkt an. Die Musik wird zunehmend hektischer, die Töne ein Zerrbild der ursprünglichen Melodie. Das Stück geht in den dritten Akt über. The Planet’s Crisis stellt wahrlich das Finale des Abends da. Die Geschichte von Final Fantasy VII findet hier musikalisch ein Ende. The Countdown Begins und The Great Warrior leiten den finalen Kampf ein: Der Kampf gegen Sepiroth mit dem Titel Jenova Absolute. Es finden sich diverse Themes von Tifa, Cloud und Cid in der wirbelnden Musik wieder. Dann gewinnt sie wieder eine klare Linie zurück und endet im Stück The Planet‘s Crisis.

Die Zugabe besteht diesmal nur aus einem Lied. Auf das Stück Continue? wurde bei dem Konzert in München verzichtet. Dafür kam Fight, Fight, Fight eine Version The Fierce Battle aus Final Fantasy VI als Zugabe. Und zum Schluss ganz klassisch Blumen für Dirigent, Pianist und Moderator.

Wer das Final Symphony Konzert verpasst hat, muss sich nicht grämen. Es sind vermutlich zwei weitere Konzerte geplant. Am 9. Juni sollen in der Stockholm Concert Hall und am 11. Juni im Theater Dortmund noch weitere Konzerte aufgeführt werden. Die Musik von Final Symphony kann außerdem als CD, Vinyl oder digitalem Download erworben werden.