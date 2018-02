Final Symphony – Musik von Final Fantasy VI, VII & X

Als vor knapp 10 Jahren die ersten Videospiel-Konzerte in den deutschsprachigen Raum kamen, konnte niemand ahnen, wie gefragt und erfolgreich diese werden würden. Auch dieses Jahr wird durch Final Symphony der Winter ein wenig schöner. Das Konzert tourt durch vier deutschsprachige Städte und bringt euch die schönsten Stücke aus Final Fantasy VI, VII und X.

Das 2013 erstmals in Wuppertal aufgeführte Final Symphony ist nach fünf Jahren wieder zurück in Deutschland und steht auch Konzertgrößen wie Symphonic Legends und Symphonic Fantasies nichts nach. Dabei könnt ihr euch auf spannende Kampfmusik aus Final Fantasy VII, ruhige Klavierstücke wie Suteki Da Ne oder Zanarkand aus Final Fantasy X oder nostalgische Klänge aus Final Fantasy VI freuen.

Gespielt wird das Konzert in Deutschland vom Filmorchester Babelsberg und bei seiner Prämiere in Wien vom Bratislava Symphony Orchestra. Als Dirigent wird Eckehard Stier fungieren, am Klavier sitzt Mischa Cheung und die Moderation übernimmt Nino Kerl, der durch seine Aktivitäten auf Youtube bekannt ist. Die Konzert-Locations sind allesamt auf die Akustik klassischer Musik ausgelegt und werden deshalb sicherlich für ein tolles Erlebnis sorgen. Die genauen Daten findet ihr hier:

Tourdaten:

2. März: Laeiszhalle Hamburg

4. März: Philharmonie Berlin

14. März: Gasteig Philharmonie München

17. März: Konzerthaus Wien

Karten können ab 49,95€ bei dem Tickethändler eurer Wahl erworben werden.

Wer es nicht zum Konzert schafft, kann dieses auch über iTunes, CD oder LP zu Gemüte führen.