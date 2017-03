Fire Emblem Echoes – Limited Edition angekündigt

Als Fire Emblem Echoes – Shadows of Valentia kommt das nur in Japan erschienene Fire Emblem Gaiden am 19. Mai als Neuauflage in den Handel. Nun wurde eine Limited Edition des 3DS-Spiels angekündigt. Auf die Inhalte werden nun genauer eingegangen.

Der Kontinent Valentia ist gespalten. Um das Königreich wieder zu vereinen, müssen die tapfere Celica und der schöne Alm zusammenarbeiten. Obwohl sie zwei getrennte Armeen anführen sind sie doch seit Kindheitstagen miteinander verbunden. Wie in jedem Fire Emblem gilt es die einzelnen Charaktere geschickt über das Schlachtfeld zu lenken und im rundenbasierten Kampf strategisches Geschick zu beweisen. Auch in Fire Emblem Echoes ist dies nicht anders.

Neuerungen des Remakes

Obwohl Fire Emblem Echoes ein Remake des nur in Japan erschienenen Fire Emblem Gaiden ist, wurden einige Neuerungen eingebaut. Das Besondere an Fire Emblem Gaiden ist, dass man seine Truppe frei durch 3D-Dungeons führen kann und somit Gegner schon von weitem erblicken kann. Sobald man in den Kampf verwickelt wird, gelangt man in die übliche 2D-Ansicht. Auch das Remake behält dieses Feature. Zusätzlich können in den Dungeons Orte gefunden werden, die dem strategischen Leveln der Charaktere dienen. So kann man an der Statue von Mila die Charakterklassen wechseln oder in den Heiligen Quellen dauerhafte Statusvorteile bekommen.

Ein weiteres strategisches Element ist Milas Zeitenrad, mit dem man im Kampf einige Runden zurückspulen kann. Dieses Feature hilft dabei, kleine Fehler im Kampf auszumerzen und seine Strategie zu verbessern, ohne den Kampf komplett neu starten zu müssen. Fire Emblem Echoes wurde auch neuer Inhalt spendiert. So kann man nun im Prolog die Vorgeschichte von Celica und Alm kennenlernen. Außerdem wurden in Japan schon DLCs angekündigt. Selbstverständlich wurden nicht nur Film-Sequenzen in das neue Fire Emblem eingebaut, sondern auch eine englische Sprachausgabe für alle Dialoge der Hauptstory.

Amiibo-Support und Limited Edition

Fire Emblem Echoes – Shadows of Valentia bringt auch zwei neue Amiibos, einen von Alm und einen von Celica, mit sich. Im Kampf können diese Amiibos eingesetzt werden, um einen Teil von Celicas oder Alms Gesundheit zu opfern um so eine Illusion herbeizurufen, die für eine Runde gesteuert werden kann. Dabei kann auch gelevelt werden. Die Amiibos speichern dann automatisch den Level-Fortschritt. Auch die anderen Amiibos der Fire Emblem Serie erfüllen diese Funktion (Ike, Roy, Marth, Lucina, Daraen und der kommende Corrin Amiibo). Alle anderen Amiibos erfüllen auch eine Funktion: Bei Aktivierung wird ein Monster in den Kampf gerufen, welches dem Spieler beisteht.

Die neu angekündigte Limited Edition von Fire Emblem Echoes – Shadows of Valentia enthält nicht nur das Spiel, sondern auch die beiden Amiibos von Celica und Alm. Zusätzlich enthält die Limited Edition auch ein Artbook, eine CD mit ausgewählten Musikstücken des Spiels, ein Wendecover und ein Set aus drei Pins die jeweils Alm, Celica und Marth als Pixel-Figuren abbilden. Den Inhalt der Limited Edition könnt ihr auch im Video ansehen: