Forza 7 auf der Gamescom 2017 – Feature, Trailer, und Bilder

Forza 7 lässt die Motoren heiß laufen! Auf der Gamescom 2017 konnten wir mehr über die Feature und zukünftigen Pläne des Rennspiels erfahren.

Mit der Porsche-Partnerschaft in der tasche will Forza 7 so richtig aufdrehen. Bessere Grafik, mehr Autos und mehr Spielmodi. Wir konnten auf der Gamescom 2017 mehr über den Titel erfahren.

Neben dem Kampagnen-Modus, stehen euch im Forza Driver Cup mehr als 700 Autos zum fahren zur Verfügung und ihr könnt euren Cup individiualisieren. Online-Events warten ebenfalls auf euch. Bevor ihr euch aber in ernste Rennen stürzt, solltet ihr die Anpassungen bzw. Tuning eures Vehikels genauer unter die Lupe nehmen!

Doch nicht nur euer Auto kann angepasst werden: mit mehr alsund gemeinsam mit eurem individualisieren Auto auch in den Onlinerennen zeigen, was ihr könnt. Wenn euch die Ingame-Musik nicht gefällt, könnt ihr sowohl offline, als auch online eure eigene Trackliste hören. Dieund daseurer Autos ist dabei so konzipiert, dass jedes Auto in seiner entsprechenden Klasse kompetetiv ist. Dadurch lohnt es sich auch praktisch seine Autosammlung immer weiter zu vergrößern. Für den Multiplayer gibt es das, mit dem ihr euch für Rennen problemlos Autos leihen könnt. Dadurch soll niemand benachteiligt werden und Chancengleichheit für alle gesichert sein. Denn für e-Sports sindgedacht, in denen die Spieler um die Bestzeit fahren.

Das MOD-System aus Forza 6 kehrt auch zurück (so wie das Auktionshaus), doch soll es diesmal mehr Herausforderung bieten. Belohnt wird das ganze mit Credits und Erfahrungspunkten. Wem dabei das Assist-System stört, kann es diesmal problemlos an- und ausschalten.

Und wie sieht der Titel aus? Bei 4k Auflösung und HDR-Unterstützung sah der Titel nicht nur überragend aus, sondern lief auch flüssig und ruckelfrei. Dynamisches Wetter gibt dem ganzen den Feinschliff. Verschiedene Perspektiven, wie Ego, Cockpit, Third-Person oder eine Lenkrad-Sicht stehen dabei zur Auswahl. Für die hardcore Rennfans unterstützt das Spiel so ziemlich alle USB-Lenkräder.

Forza 7 erscheint am 3. Oktober für den PC und am 7. November für die Xbox One. Auf der Xbox One X ist der Titel mit besserer Optik spielbar.