Frostpunk: Atmosphärisches Endgame in Entwickler-Video enthüllt

Entwickler 11 bit studios hat das Endgame seines Society-Survival-Games Frostpunk in einem atmosphärischen Entwickler-Video vorgestellt.

In einer völlig zugefrorenen Welt entwickeln Menschen dampfbetriebene Technologien, um der überwältigenden Kälte zu trotzen. Als Stadtoberhaupt müssen Spieler sich sowohl um die Bewohner, als auch um die Infrastruktur kümmern, in der die Bürger leben. Taktische Führungskompetenzen werden auf die Probe gestellt, wenn Moralität und die Grundwerte dessen, was wir als organisierte Gesellschaft bezeichnen, angezweifelt werden. Hier geraten Optimierung und Rohstoffmanagement häufig in Konflikt mit Empathie und Mitgefühl. Das Verwalten der Stadt und der Gesellschaft nimmt die meiste Zeit in Anspruch, doch irgendwann muss auch die Außenwelt erkundet werden, um ihre Geschichte und die Ursache der neuen Eiszeit zu ergründen.

„Was macht einen guten Anführer aus? Oder besser gesagt: was macht einen effizienten Anführer aus? Ob man ein demokratisch gewählter Führer eines modernen Landes ist oder eine Stadt in einem Videospiel kontrolliert, deren letzte Reste der Zivilisation versuchen, die Kälte zu überleben – die Regeln bleiben dieselben“, beschreibt Aleksander Kauch, Lead Gameplay Programmer von Frostpunk.“

Die Macher von „This War of Mine“ enthüllen in einem Video nicht nur das Spiel selbst, sondern auch das Box-Artwork und den Preis. Frostpunk erscheint 2018 für 29,99 € auf Steam, GOG, im Humble Store und auf weiteren Plattformen.