Furi erscheint für Xbox One

Der Indie-Entwickler The Game Bakers hat heute angekündigt, dass sein preisgekrönter Boss-Fighter Furi bereit für den Start auf der Xbox One am 2. Dezember ist. Xbox-Spieler könne sich jetzt schon darauf freuen, in packenden Boss-Kämpfen zu schlagen, schießen, parieren und auszuweichen was das Zeug hält.

Nachdem sie dieses Jahr bereits auf Steam und PlayStation4 gestartet sind, freuen sich The Game Bakers nun, ihren ultra-schnellen Kampf-Action-Hit Furi, der 93% positive Bewertungen auf Steam holte, auf die Xbox zu bringen. Das Spiel ist ab dem 21. November vorbestellbar.

Furi ist ein Spiel, in dem es ausschließlich Bosskämpfe gibt und in denen der Spieler seine Fähigkeiten gegen eine Auswahl unterschiedlicher einzigartiger Endgegner testet. Der Titel bietet ein simples Steuerungssystem: Schießen, Schlagen, Parieren und Ausweichen. Angriffe können aufgeladen werden. Die Spieltiefe entwickelt sich aus der Lernkurve in Bezug des Einsatzes der Fähigkeiten auf die unterschiedlichen Bosse. Timing, Reflexe und Ausführung entscheiden, wie der Kampf ausgeht. Furi ist ein Spiel, für das man Geschicklichkeit und Reflexe benötigt. Kein wildes Tastendrücken oder Kombos. Du musst warten, bis der Gegner eine Schwäche zeigt und diese dann ausnutzen.

Der “normale” Schwierigkeit ist der “Furi”-Modus. Wenn du das Spiel im Furi-Modus durchgespielt hast, kannst du die “Furier”-Schwierigkeit (Hardcore) freischalten. Nach dem Furier-Modus folgt der Speedrun-Modus (Spiele gegen die Zeit oder Anzahl von Treffern – mit Ranglisten).