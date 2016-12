Games of Glory kommt 2017 auf PS4

Das französisch-schwedische Studio Lightbulb Crew kündigte an, dass sein Top-Down Team-Shooter „Games of Glory“ für PlayStation4 veröffentlicht wird.

In Games of Glory müssen die Spieler eng in schnellen 5v5 oder 3v3 Matches zusammenarbeiten, um gegen die Kontrahenten erfolgreich zu sein. Sie können dabei auf eine Kombination von Shooter-Mechaniken, Nahkampfangriffen und einzigartigen Charakterfähigkeiten zurückgreifen. Games of Glory bietet zum Launch im Frühjahr 2017 eine vollständige Cross-Plattform Spielerfahrung zwischen PlayStation 4 und PC – und all dies Free-to-Play.

Die Spieler können aus 15 einzigartigen Klonen, unterteilt in fünf Klassen, auswählen und in die Schlacht ziehen. Jeder Klon verfügt dabei über einzigartige Talente und Fähigkeiten. Während der einzelnen Spielrunden sind die Spieler in der Lage, ihren Charakter mit 50 frei wählbaren Waffen auszurüsten und diese auch noch jeweils aufzuwerten, darunter Schrotflinten, Gewehre, Pistolen, Raketenwerfer oder Nahkampfwaffen. Das Team mit der effektivsten Klon-, Skills- sowie Waffenkombination, um die gegnerische Strategie zu kontern, hat die besten Siegchancen.

In Games of Glory treten die Spieler in futuristischen Gladiatorenkämpfen an, um über die Zukunft von Synarchy zu entscheiden. Synarchy ist ein mächtiges intergalaktisches Imperium, in dem diese Spiele die zentrale Unterhaltung der Bewohner darstellt. Das innovative Club-Feature in Games of Glory ist ein neuer Teambuilding-Ansatz in auf Wettkampf ausgelegten Spielen. Es ermöglicht den Nutzern öffentliche oder private Clubs zu erstellen, zu denen sie plattformübergreifend Freunde zu gemeinsamen Matches mit einem selbsterstellten, einzigartigen Team-Skin einladen können.

Announcement Teaser