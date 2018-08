Games with Gold: August 2018

Im August gibt es im Rahmen der Games with Gold wieder vier kostenlose Spiele. Dabei stehen euch zwei Titel speziell für Xbox One und zwei weitere Spiele für Xbox 360 zur Verfügung, die man dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox One spielen kann. Welche Spiele das sind, erfährt ihr hier bei uns!

Xbox One

Forza Horizon 2 Standard-Edition (vom 1. bis 31. August)

Mit über 200 exotischen Autos die fantastischen Landschaften Südfrankreichs und Norditaliens erkunden. In Forza Horizon 2 zum zehnjährigen Jubiläum könnt ihr euer Können bei anspruchsvollen Rennen und Events unter Beweis stellen. Dynamische Wetterbedingungen sowie Tag- und Nachtwechsel lassen noch tiefer in die Welt von Forza Horizon 2 eintauchen – eine Welt der Freiheit in einem ultimativen Fest der Geschwindigkeit.

For Honor Standard Edition (vom 16. August bis 15. September)

In For Honor herrscht das Chaos des Krieges. Während man gemeinsam mit seinen Lieblingskriegern in den Krieg gegen mutige Ritter, brutale Wikinger oder tödliche Samurai zieht, meistert man das innovative Kampfsystem. Nur so kann die eigene Armee zum Sieg gegen jeden Kontrahenten geführt werden. Wetzt eure Klinge und stürzt euch in die Schlacht!

Xbox 360

Dead Space 3 (vom 1. bis 15. August)

Isaac Clark kehrt als Protagonist des Survival-Horrorspiel Dead Space 3 zurück. Zusammen mit Sergeant John Carver zum Eisplaneten Tau Volantis reisen, um die Geheimnisse einer gefährlichen Krankheit zu lüften! Gemeinsam im Team kann die tödliche Bedrohung ein für alle Mal beendet werden. Werdet ihr diese Mission schaffen?

Disney Epic Mickey 2: Die Macht der Zwei (vom 16. bis 31. August)

In Disney Epic Mickey 2: Die Macht der Zwei kehrt ihr mit dem magischen Pinsel zurück in die Welt von Wasteland. Viele klassische Zeichentrickfiguren stehen euch in diesem Abenteuer zur Verfügung, darunter auch das Glückskaninchen Oswald. In dem Koop-Abenteuer für zwei Spieler erlebt ihr eine epische Reise durch die Vergangenheit und besiegt mit der Hilfe eines Freundes den verrückten Doktor.