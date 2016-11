Games with Gold – Dezember 2016

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und für alle Xbox Live Gold-Mitglieder hat Microsoft die Spiele für Games with Gold im kommenden Monat bekannt gegeben.

Xbox One

Sleeping Dogs: Definitive Edition (gesamten Dezember)

Sleeping Dogs ist ein knallhartes, actiongeladenes Openworld-Polizeidrama in der Mega-metropole Hongkong – der Schmelztiegel der westlichen und asiatischen Kultur. Ihr übernehmt die Rolle des Undercover-Cops Wei Shen, der die Aufgabe hat, eine der einflussreichsten Verbrecherorganisationen der Welt von innen heraus zu Fall zu bringen… die Triaden von Hongkong.

Outlast (vom 16. bis 15. Jänner)

In den abgelegenen Bergen von Colorado erwartet dich in der Nervenheilanstalt Mount Massive das reinste Grauen. Das lange verlassene Heim für psychisch Kranke, das von der Abteilung für „Forschung und Wohltätigkeit“ der international tätigen Murkoff Corporation erst vor kurzer Zeit wiedereröffnet wurde, arbeitet unter strikter Geheimhaltung … bis jetzt.Auf den Tipp einer anonymen Quelle hin dringt der freischaffende Journalist Miles Upshur in das Institut ein und was er dort entdeckt, bewegt sich auf einem grauenhaften schmalen Grad zwischen Wissenschaft, Religion, Natur und etwas vollkommen anderem. Seine einzige Hoffnung auf Überleben liegt in der schrecklichen Wahrheit im Herzen Mount Massives.

Xbox 360

Outland (vom 01. bis 15. Dezember)

Zwischen Ausgleich und Chaos steht ein Mann … Sein Handeln entscheidet, ob die uralte Kluft überwunden werden kann oder die Welt dem Untergang geweiht ist.Das preisgekrönte Studio Housemarque (die Macher von „Super Stardust HD“), hat sich mit Ubisoft zusammengetan, um ein ehrgeiziges Jump’N’Run-Abenteuer zu entwickeln, inspiriert von der „Prince of Persia“-Reihe, das den Spieler zwischen Licht und Schatten führen wird – in eine Welt, in der nichts bleibt, wie es ist.

Burnout Paradise (vom 16. bis 31. Dezember)

Rase, springe und crashe in Muscle Cars, Exotics, heißen Öfen und sogar Jeeps mit Turbolader durch Paradise City, die selbst dann noch gut aussehen, wenn du sie zu Schrott gefahren hast. Beschaff dir deine Burnout-Fahrerlizenz, indem du an über 100 Events teilnimmst, einschließlich Rennen, Stuntrennen, Road Rages und Marked Man.