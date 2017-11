Games with Gold: Dezember 2017

Im Dezember warten im Rahmen der Games with Gold wieder kostenlose Spiele auf euch. Dabei stehen euch zwei Titel speziell für Xbox One und zwei weitere Spiele für Xbox 360 zur Verfügung.

Xbox One

Warhammer: End Time – Vermintide (1. bis 31. Dezember)

Das Ende der Welt steht bevor, auch wenn kaum jemand daran glaubt. Die einst stolze Stadt Übersreik ist dank der gefürchteten Armee der Skaven nur noch eine Ruine. Nur wenige haben die gnadenlose Invasion überlebt. Verbündet euch mit bis zu drei Freunden, um gemeinsam die Streitkräfte der Rattenmenschen zu dezimieren und sie aus der Stadt zu vertreiben. Schlüpft in die Haut eines der fünf Helden und erdolcht, zerhackt, verbrennt, zertrümmert und durchstoßt die garstigen Skaven mit einer Vielzahl an Waffen. Bahnt euch einen Weg durch Übersreik, von der Spitze des Magnusturms bis weit hinab in die Eingeweide des Tiefenreichs.

Back to the Future: The Game – 30th Anniversary Edition (16. Dezember bis 15. Januar)

Marty McFly muss wieder zurück in der Zeit, oder aber die Raum-Zeit-Kontinuum wird für immer entwirrt werden! Mit Christopher Lloyd als Doc Brown, Tom Wilson als Biff Tannen und Claudia Wells als Jennifer Parker, mit einem besonderen Auftritt von Michael J. Fox, und die Einführung von AJ LoCascio Intonation Marty McFly. Erstellt in Zusammenarbeit mit der Filmreihe Co-Autor und Produzent, Bob Gale.

Xbox 360

Child of Eden (1. bis 15. Dezember)

Child of Eden ist ein Shooter, der die ganze Bandbreite der Sinne anspricht. Der Spieler wird in eine kaleidoskopische Matrix aus Musik und Bildern hineingezogen, die das Markenzeichen dieser einmaligen Spielerfahrung darstellt. In Child of Eden findet sich der Spieler inmitten eines Kampfes um das “Project Lumi” wieder. Mit “Project Lumi” soll eine menschliche Persönlichkeit innerhalb von Eden, dem künstlichen Kollektivgedächtnis der Menschheit, reproduziert werden. Kurz vor dem Abschluss des Projekts dringt ein unbekannter Virus in das System ein. Die Aufgabe des Spielers ist es, Eden zu retten und ein Zeichen für Frieden und Hoffnung zu setzen.

Marlow Briggs and the Mask of Death (16. bis 31. Dezember)

Eine neue Art von Krieger kehrt zurück, beseelt von dem Ziel, die Feinde der Freiheit zu vernichten! Der Held Marlow hat noch nie Gefahren oder Ärger gescheut. Doch jetzt steht er vor seiner größten Herausforderung. In den Urwäldern Mittelamerikas muss er einen Konzernchef zur Strecke bringen, während er gleichzeitig auf unheimliche Art an eine antike Totenmaske der Maya gefesselt ist, mit der seit 2000 Jahren kein Mensch mehr geredet hat.