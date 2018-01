Games with Gold: Februar 2018

Im Februar warten im Rahmen der Games with Gold wieder tolle kostenlose Spiele auf euch. Welche das sind, erfahrt ihr bei uns!

Xbox One

Shadow Warrior (vom 1. bis 28. Februar)

Shadow Warrior erzählt die schräge Geschichte von Zilla Enterprises Firmenshogun Lo Wang, dem von seinem hinterlistigen Arbeitgeber befohlen wird, eine legendäre Klinge von grenzenloser Macht an sich zu bringen. Verraten und vermeintlich tot erfährt Lo Wang von der Verbindung der Klinge zu uralten Gottheiten aus einem anderen Reich, die unsere Welt an den Rand der Vernichtung treiben wollen. Nun muss der Held wider Willen zur Legende werden. Durch den meisterhaften Umgang mit Feuerwaffe, Klinge, Magie und Intelligenz muss er die Wahrheit hinter der dämonischen Invasion aufdecken und das Böse zurück in die Dunkelheit verbannen.

Assassin’s Creed Chronicles: India (vom 16. Februar bis 15. März)

Verkörpert Arbaaz auf seiner Suche nach Vergeltung durch ein buntes Britisch-Indien des 19. Jahrhunderts in einem 2,5D-Schleichspiel. Reist durch ein Indien des 19. Jahrhunderts in einer atemberaubenden künstlerischen Interpretation. Entdeckt die exquisite Abbildung Britisch-Indiens, dank der lebendigen Farben. Nutzt die Seilrutsche in den Straßen Amritsars, versteckt euch in den Schatten des Palastes und jagt legendäre Artefakte während ihr euch in den Fußstapfen Alexander des Großen befindet.

Xbox 360

Split/Second (vom 1. bis 15. Februar)

Split/Second ist ein packender Arcade-Racer vor dem Hintergrund einer megateuren Reality-Serie. Die Teilnehmer liefern sich dramatische Rennen durch eine zur Zerstörung freigegebene, für die Serie gebaute Stadt. Ihr Ziel: Meister der laufenden Staffel zu werden. Habt ihr das Zeug zum Meister.

Crazy Taxi (vom 16. bis 28. Februar)

Crazy Taxi ist ein actionlastiges Rennspiel, indem ihr versucht als Taxifahrer möglichst viele Passagiere nacheinander aufzunehmen und zu verschiedenen Zielpunkten zu bringen. Das Spiel erlaubt ein freies Befahren der großen Areale und Entscheidungsfreiheit, welche Personen befördert werden sollen. Ein Blick lohnt sich!