Games with Gold im April

Wie im Monat zuvor, gibt es von Microsoft für alle „Xbox Live Gold-Mitglieder“, insgesamt vier neue Spiele für den April.

Xbox One

Ryse: Son of Rome (gesamten Monat)

Ryse: Son of Rome erzählt die Geschichte von Marius und seiner Suche nach Vergeltung. Von den hohen Lagen Britanniens bis in das Herz des Colosseums lädt Ryse euch dazu ein, sich in Nahkämpfe zu stürzen und eure Gegner mit sehenswerten Finishing-Moves und wilden Schwertkämpfen niederzustrecken.

The Walking Dead: Season 2 (16. April bis 15. Mai)

“The Walking Dead: Season Two” erzählt die Geschichte der kleinen Clementine weiter. Aufgrund der Zombie Apokalypse verwaist, muss sie nun für sich selber sorgen und ist gezwungen, in einer völlig unbegreiflichen und gefährlichen Welt zu überleben. Aber wie soll ein normales kleines Mädchen in einer Welt überleben, in der das Leben manchmal genauso schlimm – oder manchmal sogar schlimmer – ist, als der Tot?

Xbox 360

Darksiders (01. bis 15. April)

Darksiders ist ein Action-Adventure, welches euch mitten in die Apokalypse versetzt. Die Menschheit ist dabei einer furchtbaren Verschwörung zum Opfer gefallen. Dunkle Mächte haben bewusst das Ende der Zeit zu früh eingeläutet und Dämonen ausgesandt, um die gesamte Welt zu verwüsten.

Assassin’s Creed: Revelations (16. April bis 30. April)

Der Meister-Assassine Ezio Auditore tritt in die Fußstapfen seines Mentors Altair und macht sich auf eine Reise voller Entdeckungen und Enthüllungen. Assassin’s Creed Revelations führt ihn ins damalige Konstantinopel und damit mitten ins Herz des Osmanischen Reiches. Dort droht eine rasch wachsende Armee von Templern die Region zu destabilisieren.