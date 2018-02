Games with Gold: März 2018

Im März warten im Rahmen der Games with Gold wieder tolle kostenlose Spiele auf euch. Welche das sind, zeigen wir euch hier!

Xbox One

Trials of the Blood Dragon (1. bis 30. März)

In einer Welt, in der Blutdrachen frei umherstreifen können. In einer Zeit, in der die Zukunft nicht so ist, wie sie sein sollte, gibt es einen Mann. Nein, halt … Gibt es einen Jungen … und ein Mädchen … Es sind Roxanne und Slayter, die Sprösslinge des legendären Rex Power Colt. Ebenso stark wie ihr Vater und ebenso schlau wie ihre Mutter sind sie die Besten der Besten. 12 Jahre nach dem 2. Vietnamkrieg ziehen sie in den 4. Vietnamkrieg, um Freiheit und Welt zu retten.

SUPERHOT (16. März bis 15. April)

In SUPERHOT verschwimmen die Grenzen zwischen überlegter Strategie und unbändigem Chaos, denn die Zeit läuft nur, wenn ihr euch bewegt. Keine Lebensbalken, keine taktisch platzierte Munition – nur ihr gegen eine gegnerische Übermacht. Wer wird gewinnen?

Xbox 360

Merida Legende der Highlands (1. bis 15. März)

Nehmt euer Schicksal in die Hand! Als Merida und anderen beliebten Figuren aus dem neuen Disney Pixar Abenteuerfilm „Merida – Legende der Highlands”, erkämpft ihr euren Weg durch Schottlands sagenumwobenen, rauen Landschaft. Dabei sind Mut und Geschick gefragt, denn es gilt, unbarmherzige Gegner zu besiegen, einen Fluch zu brechen und ein Königreich zu retten.

Quantum Conundrum (16. bis 31. März )

Euren Onkel zu besuchen war schon immer etwas Besonderes. Als ihr jedoch diesmal von einer Explosion begrüßt werdet, merkt ihr schnell, dass etwas nicht stimmt. Rettet euren Onkel mithilfe seiner neuesten Erfindung, dem interdimensionalen Substitutionsgerät (IDS-Gerät), welches euch in Echtzeit zwischen fünf Dimensionen wechseln und kniffelige Rätsel lösen lässt!