Games with Gold: Oktober 2017

Der Sommer ist vorbei, wir verbringen mehr Zeit auf der Couch und was darf nicht fehlen? Richtig – Spiele. Microsoft hat für alle Mitglieder von Xbox Live, weitere kostenlose Spiele parat.

Xbox One

Gone Home (gesamten Oktober)

7. Juni 1995. 1:15 Uhr. Du triffst nach einem Jahr auswärts zu Hause ein. Du erwartest, dass deine Familie dich begrüßt, aber das Haus ist leer. Irgendetwas stimmt nicht. Wo sind sie alle? Und was ist hier passiert? Finde es heraus, während du das Haus in Arbor Hill erkundest.

The Turing Test (16. Oktober bis 15. November)

The Turing Test ist ein Rätselspiel aus Sicht der ersten Person, welches das Phänomen des Bewusstseins erforscht und die Bedeutung der menschlichen Intuition infrage stellt. Schlüpfe in die Rolle von Ava Turing, einer Ingenieurin der International Space Agency (ISA) und bewege dich durch eine Erzählung der Selbstwahrnehmung und Moral, während du die versteckten Mysterien Europas aufdeckst. Tauche ein in die Rätsel menschlicher Interaktion von The Turing Test und bewaffne dich mit logischem und methodischem Denken.

Xbox 360

Rayman 3 HD (01. bis 15. Oktober)

Komm mit auf eine phantastische und lustige Reise mit Rayman und Globox und rette die Lichtung der Träume. Rayman 3 wurde aufpoliert mit HD-Visuals und Sounds und ist die Originalversion des Raymanklassikers „Rayman 3 Hoodlum’s Havoc“ und ein Muss für alle Rayman-Fans und Plattform-Spieler. Laufe, Springe und schlage dir einen Weg durch die ersten 2 Level des Spiels, bei dem du gegen die mysteriösen Hoodlums und ihre Schergen antreten musst.

Medal of Honor: Airborne (16. bis 31. Oktober)

In Medal of Honor Airborne springst du über dem Schlachtfeld ab, um den 2. Weltkrieg zu beenden. Nach dem Absprung aus einer C-47 kann jede falsche Entscheidung dein Schicksal besiegeln. Steuere mit deinem Fallschirm einen Landepunkt an, der dir einen möglichst großen strategischen Vorteil einbringt. Suche auf dem Boden in der offenen vertikalen Umgebung eine geeignete Position, um deine Gegner auszuschalten.