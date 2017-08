Games with Gold: September 2017

Für den Monat September bekommen „Xbox Live Gold-Mitglieder“ vier neue Spiele von Microsoft spendiert. Welche das sind erfahrt ihr bei uns!

Xbox One

Forza Motorsport 5 (gesamten September)

Die Forza Motorsport 5 Racing Game of the Year Edition beinhaltet das Top-Gear- Autopaket mit zehn zusätzlichen Autos zum Sammeln, Fahren und Individualisieren, einschließlich des 2013er Holden #10 Holden Xbox Racing Team Commodore VF, des 1966er Chaparral #66 Chaparral Cars 2E und des 2013er Audi RS4 Avant. Forza Motorsport 5 ist die ultimative Autofantasie, wie sie nur auf Xbox One möglich ist. Mit einer brandneuen Grafik-Engine, einem Multiplayermodus für bis zu 16 Spieler und Hunderten von perfekt digitalisierten Autos erfüllt Forza Motorsport 5 alle Ihre Fahrträume.

Oxenfree (16. September bis 15. Oktober)

Oxenfree ist ein Thriller über eine Gruppe von Freunden, die unwissentlich einen geisterhaften Graben öffnen. Spielt Alex, einen intelligenten, rebellischen Teenager, die ihren neuen Stiefbruder Jonas zu einer Übernachtparty auf eine alte, militärische Insel mitnimmt. Die Nacht nimmt eine schreckliche Wende, wenn ihr unwissentlich ein geisterhaftes Tor öffnet, das die dunkle Vergangenheit der Insel hervorgebracht hat. Wie ihr mit diesen Ereignissen, euren Freunden und mit den ominösen Kreaturen umgeht, die ihr entfesselt habt, ist eure Entscheidung.

Xbox 360

Hydro Thunder Hurricane (01. bis 15. September)

Zu dieser neuen Fortsetzung des Arcade-Hits gehören dynamische Wasserflächen, transformierbare Boote und herausragende interaktive Umgebungen. Für Einzelspieler gibt es Rennen und Meisterschaften sowie zwei brandneue Modi – Ring Master und Gauntlet. Retro-Fans sollten einen Blick riskieren!

Battlefield 3 (16. bis 30. September)

Die Grafikengine „Frostbite 2“ stellte das Fundament von Battlefield 3 dar und ermöglichte damals eine Grafik von toller Qualität, realistische Größenverhältnisse, massive Zerstörungsoptionen, dynamisches Audio und täuschend echte Charakteranimationen. Während Kugeln durch die Luft pfeifen, Mauern einstürzen und Explosionen den Spieler zu Boden werfen, fühlt sich das Schlachtfeld lebendiger und interaktiver als je zuvor an. In Battlefield 3 schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Elitesoldaten der U.S. Marines und erleben adrenalingeballte Einzelspieler-Missionen und konkurrenzbetonte Multiplayer-Action an verschiedenen Schauplätzen der Erde, darunter Paris, Teheran und New York.